Des perquisitions ont été menées dimanche aux domiciles de quatre hébergeurs de migrants à Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort et Nandrin.

Deux d'entre eux ont été interpellés et seront présentés lundi au juge d'instruction. Quinze migrants ont été arrêtés dont deux entre-temps remis en liberté, indique Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme de soutien aux réfugiés, qui estime que ces actions s'apparentent à des visites domiciliaires déguisées visant à criminaliser la solidarité. "Des ménages belges ont été ciblés comme s'ils étaient devenus les repères de narcotrafiquants. Portes et serrures forcées, plaquages au sol, mandats d'amener, citoyens menottés. Si la lutte contre le trafic d'êtres humains est indéniablement nécessaire, nous ne comprenons pas que des hébergeurs puissent de la sorte être traités comme des criminels pour avoir été solidaires envers un public plus souvent victime de traite d'êtres humains que coupable de trafic d'êtres humains", indique Mehdi Kassou.

"Nos premières informations laissent penser que les mandats ont été obtenus sur base de numéros de téléphone qui auraient été donnés par les hébergeuses à leurs hébergés. Néanmoins, ces numéros de téléphone appartenant aux hébergeurs, il est curieux que ceux-ci n'aient, dans deux cas sur quatre, pas été inquiétés et que seuls leurs hébergés aient été privés de liberté", poursuit-il.

"Il semble donc que le parquet ait trouvé une parade au projet de loi dit des visites domiciliaires et qu'aujourd'hui, toute famille belge qui aura fourni à son invité une carte SIM afin qu'il puisse rester en contact avec son hôte ou sa famille et les contacter en cas de danger puisse devenir la cible potentielle d'une opération de police traumatisante. Deux hébergeuses ont été privées de liberté mais nous ne savons, pour l'heure, toujours pas ce qui leur est reproché", conclut-il.

Contactés par l'agence Belga, le parquet et l'Office des étrangers n'avaient pas encore réagi à cette information vers 15h.