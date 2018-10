Des perquisitions ont été menées dimanche aux domiciles de quatre hébergeurs de migrants à Saint-Gilles, Watermael-Boitsfort et Nandrin.

Deux d'entre eux ont été interpellés et seront présentés lundi au juge d'instruction. Quinze migrants ont été arrêtés dont deux entre-temps remis en liberté, indique Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme de soutien aux réfugiés, qui estime que ces actions s'apparentent à des visites domiciliaires déguisées visant à criminaliser la solidarité. "Des ménages belges ont été ciblés comme s'ils étaient devenus les repères de narcotrafiquants. Portes et serrures forcées, plaquages au sol, mandats d'amener, citoyens menottés. Si la lutte contre le trafic d'êtres humains est indéniablement nécessaire, nous ne comprenons pas que des hébergeurs puissent de la sorte être traités comme des criminels pour avoir été solidaires envers un public plus souvent victime de traite d'êtres humains que coupable de trafic d'êtres humains", indique Mehdi Kassou.

"Nos premières informations laissent penser que les mandats ont été obtenus sur base de numéros de téléphone qui auraient été donnés par les hébergeuses à leurs hébergés. Néanmoins, ces numéros de téléphone appartenant aux hébergeurs, il est curieux que ceux-ci n'aient, dans deux cas sur quatre, pas été inquiétés et que seuls leurs hébergés aient été privés de liberté", poursuit-il.

"Il semble donc que le parquet ait trouvé une parade au projet de loi dit des visites domiciliaires et qu'aujourd'hui, toute famille belge qui aura fourni à son invité une carte SIM afin qu'il puisse rester en contact avec son hôte ou sa famille et les contacter en cas de danger puisse devenir la cible potentielle d'une opération de police traumatisante. Deux hébergeuses ont été privées de liberté mais nous ne savons, pour l'heure, toujours pas ce qui leur est reproché", conclut-il.

Le parquet de Bruxelles a communiqué de son côté vers 17h30. Il indique que la police judiciaire fédérale (PJF) de Bruxelles a démantelé une présumée bande de trafiquants d’êtres humains de nationalité soudanaise. Le groupe passerait clandestinement plusieurs victimes de la Belgique au Royaume-Uni. Ils recrutaient leurs victimes dans le parc Maximilien.

C'est dans ce cadre qu'une cinquantaine d’enquêteurs a fait irruption à quelques adresses où les trafiquants présumés résidaient. Le juge d’instruction a délivré des mandats de perquisition où on soupçonnait de pouvoir mettre la main sur des trafiquants d’êtres humains. À deux adresses, les enquêteurs ont trouvé respectivement 2 et 6 personnes en séjour illégal. Il s’agit probablement de victimes en attente d’un transport imminent. Les personnes concernées ont été remises à l’Office des étrangers.

Au total, 10 personnes qui ont été privées de leur liberté et 9 ont été déférées devant le juge d’instruction. 7 de ces individus ont été placées sous mandat d’arrêt. Il s’agit de 7 hommes inculpés comme auteur ou co-auteur de faits de trafic d’êtres humains dans le cadre d’une organisation criminelle. La femme qui a été arrêtée pour des faits de rébellion a été remise en liberté après son audition. Les 2 autres personnes ont été libérées par le juge d’instruction après audition. Elles n’ont pas été inculpées.

L’enquête a débuté le 23 juillet lorsque la police a arrêté quelques personnes en séjour illégal lors d’une opération policière ciblée dans le parc Maximilien et la gare de Bruxelles-Nord. Les vastes opérations policières dans le cadre de l’opération Méduse ont apporté des éléments complémentaires qui ont permis à l’enquête d’avancer.

Il ressort du travail des enquêteurs que le modus operandi est probablement le suivant : les victimes prendraient le train à la gare de Bruxelles-Nord jusqu’à Rochefort-Jemelle. De Rochefort-Jemelle, elles continueraient leur chemin à pied via des anciennes voies de chemin de fer jusqu’au parking Wanlin au long de la E411, un trajet long d’environ 15 km. Pour l’organisation et l’exécution de leurs activités, les trafiquants auraient pu faire appel aux citoyens, dont on présume qu’ils apportaient en connaissance de cause l’aide nécessaire pour l’exécution des activités de trafic. Ce soutien comportait principalement le logement et le transport entre autres des présummés trafiquants d’êtres humains.

Les trafiquants auraient gagné entre 500 et 2500 euros par personne et passeraient une vingtaine de personnes par jour.

La PJF n’exclut pas que d’autres nouvelles arrestations dans le cadre de l’enquête. Tant pendant les investigations que lors de l’intervention, les enquêteurs de la PJF de Bruxelles ont pu compter sur l’aide des corps de police locale de Bruxelles et de Namur, où les victimes ont été placées dans les camions.