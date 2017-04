La nouvelle demande de permis d'urbanisme pour le réaménagement du piétonnier sur les boulevards du centre de la capitale a suscité mercredi de nombreuses réactions de commerçants, d'habitants et d'association lors de la réunion de la commission de concertation de la Ville de Bruxelles à laquelle ont pris part quelques dizaines de personnes.

Davantage que le piétonnier lui-même, le dossier de la mobilité dans l'hypercentre de Bruxelles semble source de plaintes, mais la commission de concertation du département de l'urbanisme n'y est pas consacrée, a rappelé l'échevin Geoffroy Coomans de Brachène, à l'ouverture de la réunion.

Comme la précédente demande de permis à laquelle la Ville et la Région ont renoncé in extremis, avant une décision du Conseil d'Etat sur un recours en suspension, le projet réintroduit vise toujours le réaménagement des boulevards du centre de la place De Brouckère à la place Fontainas et des environs de la place de la Bourse.

"Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de réunion au sujet de la Mobilité? Le plan de circulation est désastreux. L'ouest de la Ville est confronté à des problèmes constants d'embouteillage depuis la mise en piétonnier. Il y a un besoin urgent d'une étude d'impact", a notamment dit Valerie Berchamns, créatrice dans le quartier de la rue Artevelde.

Les commerçants ont laissé entendre qu'ils programmaient des actions pour très bientôt sur le 'miniring', soit la parcours emprunté par les voitures autour de la zone piétonne.

En dépit de la commission de concertation, des habitants et commerçants du centre sont venus dire qu'ils ne se sentaient pas écoutés.

Pour André Loits, habitant du quartier Dansaert depuis 20 ans, la Ville ne doit pas seulement regarder la taille du piétonnier qui n'est pas un gage de qualité de réaménagement à laquelle elle devrait plutôt tendre.

Hassan Kessas, exploitant d'un magasin de bandes dessinées de la rue du Midi a quant à lui invité la Ville à reprendre le projet à zéro, "avec une concertation et une participation dignes de ce nom".