Rose est originaire d’Ixelles et vient chaque année aux Plaisirs d’Hiver. Ce qu’elle préfère, c’est le sandwich raclette du Chalet Suisse. "C’est bon et le prix est raisonnable ! Mais il y a tellement de choses à goûter et à faire ici, je viendrais bien tous les jours", s’émerveille-t-elle.

Et il faut dire que Rose a raison. À peine arrivés à la Bourse, les visiteurs, touristes et Bruxellois ne savent plus où donner de la tête. Entre tartiflettes, sandwiches raclettes, petits plaisirs sucrés et autres mets plus exotiques, c’est difficile de faire un choix. "Nous, on essaye plusieurs stands pour tout goûter : l’un pour l’apéro, ensuite on ira manger le plat ailleurs, et puis on ira visiter les échoppes d’artisanat en digérant", expliquent Louis et Annie qui dégustent les fameux escargots de Chez Jef Fils sur le boulevard Anspach.

Cette année, la Finlande est le pays invité par les Plaisirs d’Hiver. En vous promenant près de la Bourse et sur le chemin vers la place Sainte-Catherine, vous pourrez donc voir certaines allées arborant des drapeaux finlandais. C’est l’occasion de goûter à leur délicieux gin aux myrtilles sauvages, leurs biscuits au gingembre, et le saumon qui cuit sur un feu de bois. "Le gin est délicieux, je ne suis pas un grand buveur, et là ça se boit très facilement", raconte Paul devant une échoppe aux couleurs de la Finlande. "J’aime toujours tester les produits internationaux. La tartiflette, on connaît."

Et dans la gamme des produits étrangers, il y a aussi la délicieuse grillade grecque de chez Brochetteke, véritable coup de cœur ! Parfaitement assaisonnées aux herbes, sel, poivre et huile d’olive, ces brochettes souvlaki 100 % porc se vendent au prix de 2,5 euros la pièce. Le tout accompagné d’un tzatziki fait maison. L’échoppe logée du côté de la grande roue a son petit succès. "On vient depuis trois ans. On n’a pas de restaurant mais on fait beaucoup d’événements, et cela marche super bien. On ne m’a encore jamais dit que ce n’était pas bon", explique la gérante en riant.

À côté de la nourriture , il y a aussi nombre d’activités sur le marché. En plus des classiques comme la patinoire ou la grande roue, les Plaisirs d’Hiver vous proposent aussi des parades lumineuses chaque samedi, une installation audiovisuelle à 360° dans un dôme, un pavillon Leffe où savourer les différentes variétés de la bière, et encore bien d’autres activités.

Pour les enfants, le choix est aussi très large. Patinoire, pêche aux boules, manège, et expériences virtuelles. Autant d’activités pour ravir vos têtes blondes.

