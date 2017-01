Les Plaisirs d'Hiver qui se sont tenus du 25 novembre au 1er janvier dans le centre de Bruxelles ont attiré pas moins de 2.463.219 millions de visiteurs dont 65% de Belges et 35% d'internationaux, a-t-on appris vendredi. Il s'agit d'un record puisqu'en 2014, la fréquentation s'élevait à 1,5 millions de visiteurs.

La patinoire a aussi atteint un record avec 42.000 personnes sur la même période, et 5.000 visiteurs de plus durant la semaine d'ouverture supplémentaire qui a pris fin le 8 janvier.

Environ 80.000 personnes (56% de Belges et 44% d'étrangers) ont fêté le réveillon du nouvel an dans le quartier de la Bourse et de la place De Brouckère entre 19H00 et 06H00 du matin. Plus de 70.000 personnes ont assisté à la parade de Noël et le concert de Lost Frequencies sur la Grand-Place le 30 novembre a attiré plus de 5.000 personnes.

"C'est phénoménal", a commenté le bourgmestre Yvan Mayeur vendredi. "On n'a jamais vu une telle affluence. Ces plaisirs d'hiver prouvent que le centre-ville reste accessible".

Etant donné la difficulté d'organiser des événements dans le contexte sécuritaire actuel, il a abordé l'éventualité de modifier la loi sur la responsabilité pénale des bourgmestres en cas d'incident.

La Brussels Hotels Association relève par ailleurs que le taux d'occupation des hôtels en décembre était de 60,7% cette année, contre 52,2% en 2015, mais 71,2% en 2014. Le retour des touristes à Bruxelles progresse donc, mais n'est pas encore optimal.