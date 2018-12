Les chalets proposant de la nourriture pullulent au marché de Noël de la ville de Bruxelles. Des burgers à tout ce que l’on veut ou presque, les pains-boudins ou saucisses, les tartiflettes, les huîtres et champagnes ou toutes autres joyeusetés sucrées telles que les croustillons, difficile de faire son choix. Petit tour d’horizon des meilleurs spots du bien manger aux Plaisirs d’Hiver. Car, même sur un marché de Noël, on peut se régaler…

Le concept le plus exotique se découvre sur la place Sainte-Catherine et en face de la Bourse : du saumon cuit à la verticale au feu de bois. Mi-cuit ou pas, ce saumon de Norvège se glisse dans une baguette, s’accompagne de légumes frais et condiments ou sur assiette. C’est original et savoureux. Autre spot à ne surtout pas rater : le chalet de Cédric Mosbeux, installé à l’entrée de la place De Brouckère. Qui ça ? Laekenois d’origine, Cédric Mosbeux a ouvert un petit resto de très bonne facture à Saint-Gilles : Fernand Obb. Kezako ? "Ob Brussels est le nom historique de Saint-Gilles", explique le jeune patron.

"Lors d’un brainstorming entre potes, mon chat Fernand s’est incrusté sur notre table, au milieu des feuilles… Voilà comment le nom du resto est né." Mignon. Mais surtout succulent.

Le concept est simple : des petits plats bruxellois revisités façon… bruxelloise. La croquette aux crevettes, donc, mais aussi le burger de boudin blanc ardennais, la gaufrite (comme son nom l’indique), le saumon pastrami fumé maison, le haché pickles ou la fricadelle maison. Le tout arrosé de bières tirées par la brasserie bruxelloise de l’Hermitage. "Je suis un grand fan de fast-foods alors j’ai voulu créer un restaurant de délicatesses bruxelloises, mettre en valeur la gastronomie populaire bruxelloise." Faite maison, cette croquette élue meilleure croquette crevettes de Bruxelles pèse 90 grammes et contient 30 grammes de crevettes grises décortiquées en Belgique. Autre particularité, "elle n’est pas bisquée".

Après ces splendides délicatesses, gardez un peu de place pour les croustillons ou la gaufre de Bruxelles d’une rare légèreté préparés par la famille Vandonghen depuis plusieurs dizaines d’années. Impossible de le rater : l’échoppe trône en plein milieu du marché aux poissons. Puis, finissez votre plaisir gastronomique par un vin chaud chez Patrick De Corte (à l’arrière de la Bourse), the place to be des Plaisirs d’Hiver…