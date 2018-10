La future bourgmestre de Molenbeek veut "davantage de policiers à Molenbeek".

La future bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean a précisé ses propos, via un communiqué de presse envoyé voici quelques minutes, au sujet du Plan Canal.

"Molenbeek souffre d’un manque d’effectifs policiers depuis des années. Je veux davantage de policiers", déclare-t-elle. "Jan Jambon doit revoir la norme de calcul pour l’attribution des effectifs. Cette norme date d’il y a une vingtaine d’années et est totalement dépassée. Je réclame un nombre suffisant de policiers afin de rétablir en priorité une véritable police de proximité pour améliorer le contact avec les citoyens et stabiliser les effectifs. Nous manquons d’agents de quartier. Et nous manquons de policiers pour assurer la sécurité routière et lutter contre le tapage nocturne", poursuit la socialiste.

"Le Plan Canal a certes amené quelques policiers mais a étendu dans le même temps leurs missions. Au total il n'a pas apporté les réponses nécessaires à Molenbeek. Plutôt que de vouloir exister une nouvelle fois sur le dos de Molenbeek, le Ministre de l'Intérieur devrait s'occuper des conditions de travail de ses policiers qui déposent un préavis de grève aujourd'hui et qui lui reprochent un manque de respect et de dialogue."

Pour mémoire, dans la presse flamande de ce matin, Catherine Moureaux avait déclaré ceci : "nous n’avons pas besoin de policiers supplémentaires mais de plus d’humanité pour empêcher les gens de se radicaliser", a déclaré la future bourgmestre socialiste. "Le Plan Canal n’est pas une bonne chose. Nous n’avons plus assez de policiers locaux et personne ne s’occupe de la sécurité routière. Molenbeek n’a plus besoin du Plan Canal mais d’un plan socio-économique".

De son côté, Le ministre de l’Intérieur Jan Jambon (N-VA) espère que Catherine Moureaux, pressentie pour devenir bourgmestre de Molenbeek, n’effacera pas les efforts des dernières années dans le cadre du plan Canal et ne donnera pas "une liberté totale aux criminels". "Nous partons du principe que la nouvelle bourgmestre sera suffisamment responsable pour ne pas effacer les efforts des dernières années et ne redonnera pas une totale liberté aux criminels. L’ensemble des services ont oeuvré ardemment à la nouvelle culture de la sécurité et de l’information qui est en train de s’appliquer pleinement", a affirmé le porte-parole de Jan Jambon. Le Plan Canal porte non seulement sur la police, mais aussi sur l’échange d’informations, a-t-il dit.