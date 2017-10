Quinze personnes ont été intoxiquées vendredi matin dans le bâtiment Juste Lipse du Conseil (BIEN Conseil) européen et souffrent de vomissements ainsi que de picotements aux yeux.

Des produits qui n'ont pas encore été identifiés et qui ont été utilisés en cuisine sont à l'origine des intoxications, a indiqué Pierre Meys, porte-parole des pompiers de Bruxelles. Le plan médical d'urgence a été déclenché.

"Un problème technique est survenu dans le système de ventilation des cuisines du bâtiment et a engendré des fumées toxiques qui ont affecté certains employés de cuisine", explique le service presse du Conseil européen.

"Les pompiers et services de secours se sont rendus sur place pour évaluer la situation et évacuer le personnel de cuisine. Par mesure de précaution et en concertation avec les autorités belges, nous avons ensuite décidé d'évacuer le personnel du bâtiment Juste Lipse. L'enquête visant à déterminer la cause exacte du problème est toujours en cours", poursuit-il.

Le service presse précise que le Sommet européen des 19 et 20 octobre prochains, qui doit se tenir dans ces bâtiments, se déroulera normalement.