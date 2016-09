Plus de 90.000 personnes à la septième édition de la Fête de la BD de Bruxelles

Bruxelles

Plus de 90.000 personnes ont participé à la septième édition de la Fête de la BD, depuis son ouverture vendredi, selon les organisateurs.

Dimanche, quelque 25.000 personnes ont suivi la 8ème édition de la Balloon's Day Parade. Le gonflage des ballons géants a commencé à 10H00 à la place des Palais. Dès 14H00, le cortège a sillonné au son des fanfares les rues du centre-ville avant de terminer à 18H00 place De Brouckère. Le robot BB8 de Star Wars a fait sa première apparition cette année aux côtés des personnages de Tintin, Spirou, ou du Chat. La 4ème édition du Rallye journal Tintin a par ailleurs rassemblé dimanche près de 50 voitures d'époque.

Après un parcours passant par le Musée Hergé à Louvain-La-Neuve, elles ont terminé leur course place des Palais à Bruxelles en début d'après-midi. Un jury a récompensé les véhicules et équipages les plus fidèles aux originaux dessinés. Plus largement durant le week-end, le Manneken-Pis a revêtu sa tenue de Spirou. Les chapiteaux du Festival BD se sont cette année plus largement déployés dans le parc de Bruxelles, pour atteindre une surface occupée de 6.000 m2. Plus de 200 auteurs de BD ainsi que 35 éditeurs francophones et néerlandophones étaient présents.

Une dizaine de régions ont été invitées au sein du pavillon international. Le Québec, invité d'honneur de cette 7ème édition, a présenté l'histoire de sa bande dessinée via une exposition et quelque 300 titres nationaux. Une vingtaine d'auteurs québécois étaient présents.