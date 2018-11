Un suspect de 33 ans a été interpellé.

Plus de deux kilos de haschich, une balance de précision, 300 euros en petites coupures, divers sachets pour le conditionnement des stupéfiants pour la vente au détail ont été découverts lors d'une perquisition menée mercredi à Saint-Josse-Ten-Noode. Un suspect de 33 ans a été interpellé. Il reconnait son implication dans des faits de vente de stupéfiants et a été placé sous mandat d'arrêt, indique le parquet de Bruxelles. La zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-Ten-Noode) a été avisée qu'un habitant de Saint-Josse-Ten-Noode vendait des stupéfiants et pourrait également fournir de petits revendeurs. Sur base des renseignements obtenus, une enquête rapide a permis de localiser le lieu de cache du suspect dans cette commune.

Deux perquisitions ont été exécutées mercredi à Saint-Josse-Ten-Noode et à Ganshoren. La première action a permis l'interpellation du suspect et la saisie de 2 kg 300 grammes de haschich, d'une balance de précision, de 300 euros en petites coupures et de divers sachets pour le conditionnement des stupéfiants pour la vente au détail.