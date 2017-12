Une commission d’enquête a été mise sur pied à la Haute Ecole Lucia de Brouckère pour examiner les plaintes des élèves, mais le professeur concerné ne sera pas poursuivi.

La Haute École Lucia de Brouckère, située à Anderlecht sur le campus du Ceria, est en pleine tourmente. Quelques jours après que l’ensemble de la direction de l’établissement a été suspendu pour des faits supposés de harcèlement moral (voir ci-dessous), plusieurs étudiants dénoncent désormais le comportement jugé discriminatoire d’un professeur. "Il a menacé plusieurs jeunes d’origine étrangère de ne pas leur donner de stage, car il ne voulait pas que ces élèves soient associés à l’établissement scolaire lors des stages en entreprise en raison de leur apparence physique", explique une source confidentielle.

Le Mrax - Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie - a été mis au courant de la situation, ainsi que d’autres organismes composés de juristes spécialisés dans les discriminations.

La direction a ensuite été informée de la situation et une commission d’enquête a été mise en place en septembre 2017. En parallèle, le conseil étudiant de la Haute École de Brouckère a fait témoigner les étudiants, et plus d’une dizaine a, selon lui, témoigné contre ce professeur qui, de surcroît, faisait preuve de provocation.

Il se trouve aujourd’hui qu’un non-lieu a été rendu, le professeur ayant été acquitté par la Cocof, qui est le pouvoir organisateur de l’établissement. Il ne sera donc pas poursuivi en conseil de discipline.

Contacté, le cabinet de Fadila Laanan (PS), présidente de la Cocof, confirme que le conseil d’administration de la Haute École Lucia de Brouckère a été saisi par des étudiants qui soupçonnaient un professeur de discrimination. "La présidente du conseil d’administration a diligenté une commission qui a permis aux différentes parties - professeurs et élèves - de faire valoir leur point de vue", explique le cabinet de Fadila Laanan.

À la suite de ces rencontres et à l’instruction du dossier par l’administration, deux décisions ont été prises : des assesseurs seront présents lors de tous les examens oraux de la section concernée. Et ce sont désormais les étudiants qui auront l’initiative de trouver un stage, épaulés par leurs professeurs dans cette recherche. "La commission a conclu qu’il ne s’agissait pas de racisme ni de discrimination, mais vraisemblablement de méthodes de travail, raison pour laquelle les mesures évoquées ont été prises", conclut le cabinet Laanan.

Du côté des étudiants et du conseil étudiant de l’établissement, on déplore le laxisme de la Cocof qui a rendu un non-lieu malgré les nombreuses plaintes enregistrées à l’encontre du professeur concerné.

La direction de l'établissement mise à l'écart

La semaine dernière, nos confrères de RTL rapportaient que l’ensemble du collège de direction de la Haute École Lucia de Brouckère avait été temporairement écarté à la suite de "comportements abusifs" de la part de certains dirigeants. Résultat : Fadila Laanan (PS), présidente de la Cocof, a annoncé qu’une équipe de direction de crise temporaire avait été mise en place afin d’assurer la continuité du service public d’enseignement supérieur.

Concrètement, les quatre directeurs sont suspectés de faits de harcèlement moral envers des membres du personnel, sans que la nature exacte n’ait été dévoilée. " Déjà sous l’ancienne direction, il y avait pas mal de soucis de harcèlement moral au niveau des professeurs. Avec la nouvelle direction, l’organisme Arista a été mis en place pour traiter les plaintes concernant des soupçons de harcèlement et évaluer le bien-être des travailleurs, que ce soit le personnel administratif, le corps enseignant, la direction ou les ouvriers ", confie une source confidentielle.

Et il ressort de cet organisme que des cas de harcèlement moral sont effectivement récurrents. "Le rapport fait état de danger grave et imminent pour le personnel et d’un état de souffrance important nécessitant des mesures urgentes", ajoute la source. "Je connais plusieurs professeurs en dépression qui ont quitté l’établissement sur avis médicaux car ils étaient à bout de nerfs. Et quand un professeur est dans cette situation, cela se répercute irrémédiablement sur son attitude devant la classe."

Preuve du mal dont souffre cet établissement, une grève a été organisée en octobre 2016 par les étudiants pour "protester contre des conditions d’études déplorables", indiquait alors la Fédération des étudiants francophones (FEF), invoquant des problèmes de fonctionnement qui impactent leurs conditions d’études. " Mais rien n’a changé depuis lors", conclut la source.