Dans L’Interview de ce lundi sur BX1, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles Yvan Mayeur (PS) est revenu sur le succès des Plaisirs d’Hiver en injuriant au passage ses détracteurs.

Interrogé ce midi par Jean-Jacques Deleeuw sur les Plaisirs d'Hiver, le bourgmestre de la Ville de Bruxelles s'est félicité du taux de fréquentation record. "2,4 millions de gens sont venus dans le centre-ville de Bruxelles en décembre. C'est la meilleure réponse à tous les crétins qui ont dit sur les réseaux sociaux que le centre-ville n'était pas accessible. 2,4 millions de personnes ont répondu à ces gens qu'ils sont des malveillants ou des cons", a répondu Yvan Mayeur (PS).

Voilà une réponse qui ne devrait pas adoucir ses relations avec les commerçants du centre-ville dont certains reprochaient déjà au bourgmestre un certain manque d'écoute et d'empathie.

Plus tard dans l'interview, le socialiste a répondu de manière plus humble à une question concernant une nouvelle vidéo montrant le futur piétonnier en reconnaissant des lacunes dans la communication autour du projet de piétonnisation. Une vidéo similaire avait déjà été publiée par la Ville de Bruxelles en juin dernier.

"Nous avions montré cela immédiatement en image mais cela n'avait pas été relayé. On remet au goût du jour. Nous avons certainement raté la prise de contact avec les gens pour marquer les aspects positifs et on a subi le négatif", a notamment déclaré Yvan Mayeur.