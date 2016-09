Première décevante pour le shopping dominical rue Wayez

Bruxelles

"L’idée est d’améliorer le chiffre d’affaires. On sait que certains clients n’ont pas le temps de venir en semaine, car ils finissent de travailler trop tard. Donc, si on ouvre le dimanche, cela leur fait un jour en plus pour avoir l’occasion de faire du shopping. Je ne comprends donc pas pourquoi les commerçants sont si nombreux à ne pas avoir joué le jeu. Je suis vraiment étonné et je trouve cela dommage !", explique Mohamed, du magasin de vêtements et d’accessoires pour femmes Kendy. Ce dimanche, cet homme de 31 ans ne cachait pas sa déception de voir si peu de commerçants avoir ouvert leur magasin alors que la phase-test du shopping dominical était lancée par l’association locale des commerçants.

Parce que le chiffre d’affaires des commerçants de la rue Wayez est en baisse depuis les attentats du 22 mars, certains enregistrant même une diminution de leur chiffre d’affaires de l’ordre de 40 %, l’association des commerçants de la rue a récemment formulé le souhait de tenter l’aventure du shopping dominical. C’est ainsi que les commerces ont été invités à ouvrir les trois premiers dimanches de septembre afin de voir si les clients répondent ou non présents. Pour rappel, même sans être situés dans une zone considérée comme touristique, les commerces ont droit à six ouvertures dominicales par an.

Force est de constater que ce premier jour de test s’est achevé avec un bilan mitigé. Quelque 80 commerces étaient ainsi fermés hier, pour seulement une petite soixantaine ouverts. Le profil des boutiques ayant gardé leurs volets clos se distingue également de ceux qui ont tenté l’expérience. Les grandes chaînes, telles que Zeeman, Wibra ou Kruidvat, étaient toutes fermées, alors que les petits magasins d’alimentation représentaient une partie importante des enseignes ouvertes.

Pour Julien , le gérant de la taverne Cordial, un établissement situé dans le haut de la rue, le manque de communication mis en place autour de l'événement peut expliquer cette première décevante. "Il n'y a rien qui a été mis en place pour signaler ce test, aucune signalétique", constate-t-il.





Plus de 40 commerces ouverts rue Neuve

Les commerçants de la rue Neuve ont décidé de renoncer aux ouvertures dominicales le premier dimanche de chaque mois, annonçait jeudi le GCCB, un groupement de commerçants du centre de Bruxelles. Une affirmation qui avait été rapidement démentie par la fédération du commerce et des services Comeos comme par l’échevine du Commerce Marion Lemesre (MR). Restait néanmoins une incertitude : combien de commerces avaient réellement décidé d’arrêter ou de poursuivre l’aventure du shopping dominical dans la célèbre commerciale, alors que le City 2 a récemment annoncé son retrait du projet. Ce dimanche, quelque 44 enseignes commerciales étaient finalement ouvertes. En plus de l’Inno, 27 boutiques étaient en revanche fermées, principalement du côté de Rogier.