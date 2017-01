Le député régional et échevin molenbeekois Ahmed El Khannouss (CDH) n'a pas caché, ce lundi, son étonnement sur les réseaux sociaux sur l'absence de contrôles d'identité sur la ligne de chemin de fer reliant Bruxelles à Strasbourg.

"Une situation hallucinante quand on voit toutes les gesticulations du fédéral sur la sécurité!", insiste l'humaniste.

L'élu, qui se trouve actuellement à Strasbourg à l'invitation de la Commission européenne. "On n'a jamais contrôlé mon billet de train ou mon identité ! Que ce soit avant d'entrer dans le train, pendant le séjour ou l'arrivée. Quand on voit tous les discours du gouvernement fédéral sur la soi-disante sécurisation des gares et aéroports, je trouve cela hallucinant!", a fait savoir le député bruxellois, dont le parti se trouve dans l'opposition à l'échelon fédéral.

Souvent confronté ces derniers mois aux discours sécuritaires du gouvernement fédéral au sujet sa commune, l'échevin molenbeekois n'a pas laissé passer l'occasion de pointer les failles du système de sécurité actuel. "Même pas mon billet! Nada! C'est à peine croyable", a-t-il conclu.