Suite aux présumés abus sexuels commis sur une fillette de l’école Les Sept Bonniers à Forest qui seraient survenus en novembre 2017 lors d’un voyage de classes vertes en région liégeoise, la commune a réalisé une enquête interne.

Pour ce faire, différents intervenants ont été auditionnés, mais tous n’ont pas tenu le même discours. Ainsi, il ressort que "la directrice de l’école et une institutrice ont reçu une relation précise des faits tels qu’évoqués par la mère de la petite fille : l’incident aurait eu lieu dans un car. La petite fille aurait subi des caresses et des piqûres sur les fesses administrées avec une plume de la part du chauffeur du car portant lui-même un chapeau à plumes, et ce, dans le fond du véhicule."

Les institutrices et accompagnantes du premier voyage ont manifesté une incrédulité totale à l’égard de ces faits tant il était impossible à leurs yeux que la petite fille ait pu se trouver seule un instant durant le séjour. Il en est allé de même pour la directrice de l’école, la coordinatrice pédagogique et la responsable du service enseignement. "Il était inconcevable que le chauffeur du car ait eu l’opportunité de se livrer à de tels faits, n’étant jamais seul avec les enfants", ressort-il de l’enquête.

Il en ressort que "la crédibilité des accusations portées est extrêmement faible. Ceci ressort, tout d’abord, du contenu des faits tels que décrits par les parents. La manière dont ils sont décrits semble ne pas se concilier avec la réalité et peuvent s’expliquer par l’imagination d’une enfant, influencée par les thématiques fantastiques abordées pendant le séjour, voire par le film projeté dans le car. Aucun document médical n’a été produit afin d’étayer les soupçons des parents", détaille le rapport.

Ce défaut de crédibilité est confirmé par la manière dont toutes les institutrices et accompagnantes décrivent le séjour et le retour en car. "Les enfants ont toujours été sous surveillance et ne se sont jamais retrouvés seuls, notamment dans le car, là où les faits auraient prétendument eu lieu. Les enseignantes n’ont jamais vu un monsieur avec un chapeau, le contexte merveilleux du séjour organisé sur le thème des chevaliers et princesses et le dessin animé regardé dans le car peuvent être à l’origine des dires de l’enfant", rapporte l’enquête.

Enfin, il ressort que le bourgmestre Marc-Jean Ghyssels (PS) et l’échevine de l’Instruction publique n’ont pas estimé utile de communiquer les informations en leur possession au collège pour respecter la volonté des parents, pour préserver le secret de l’instruction et pour éviter de générer une psychose.