Les prostituées nigérianes sont de plus en plus nombreuses mais, surtout, de plus en plus jeunes dans les rues de Saint-Josse-ten-Noode, a alerté la police fédérale fin de semaine passée. La coordinatrice de la plate-forme mineurs en exil, Katja Fournier, connaît la situation depuis longtemps : "Le phénomène est clairement en augmentation. En 2016 il s’observait surtout en Italie pour ensuite s’étendre à Paris et maintenant à Bruxelles. Les problèmes liés à la traite des êtres humains venant du Nigeria ont toujours existé. Ce sont des réseaux très organisés. Ce n’est donc pas un phénomène inconnu mais en augmentation."

L’histoire est la même à chaque fois : ces jeunes filles viennent du Nigeria où elles sont mises sous pression à cause de rituels vaudous. Elles se croient alors ensorcelées et tombent sous l’emprise de mamas. "C’est extrêmement difficile d’entrer en contact avec ces jeunes filles. Elles ne parlent pas notre langue. Elles ont très peur et n’ont pas confiance en nous. Leurs mamas sont comme des mères ou des sœurs qui inventent que les Blancs sont des méchants", explique Marie, porte-parole du Nord de Bruxelles pour l’ASBL Utsopi.

En réalité, ces mamas sont d’anciennes prostituées qui ont vécu un parcours similaire à celui de ces mineures prostituées. Les jeunes filles se disent que si leurs mamas sont passées par là et sont arrivées là où elles sont aujourd’hui, elles peuvent aussi y arriver. C’est donc difficile de sortir ces Nigérianes de ce cercle vicieux. "Et puis il faut savoir qu’au Nigeria elles gagnent 30€/mois. Ici elles gagnent plus et peuvent envoyer de l’argent à leur famille", poursuit Marie. Certaines familles ne sont pas au courant de ce qu’il arrive à leur fille. Les familles pensent que leur enfant bénéficiera d’un meilleur avenir en venant dans un pays européen.

Les solutions ? "Il faut déconstruire l’idée qu’elles sont ensorcelées. C’est déjà arrivé de faire appel à un marabout pour qu’il les désensorcelle", explique Katja Fournier de la plate-forme mineurs en exil. Il faut ensuite les mettre en confiance. Elles vont petit à petit parler et se livrer, ce qui permet de faire progresser les enquêtes policières. "Il est important aussi de distiller le vrai du faux lorsqu’elles racontent leur vécu. Tout cela prend du temps. Nous les logeons à une adresse discrète durant quelques mois, ensuite nous les accompagnons pour trouver un logement, avoir des aides financières et à suivre une formation", explique Sarah De Hovre, directrice du Centre pour victimes majeures de traite des êtres humains PAG-ASA. Mais seules quelques filles entament ces démarches. Les autres ne souhaitent pas porter plainte contre leur mama.