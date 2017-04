Stupeur pour les policiers de la zone de police Midi (Anderlecht, Forest, Saint-Gilles) ce lundi matin en arrivant au centre de formation d’Anderlecht, situé rue des Lapins. Et pour cause, dans la nuit de dimanche à lundi, quatre camionnettes ont été incendiées sur le parking du centre de formation des policiers.

Les faits sont confirmés par Marie Verbeke, porte-parole de la zone. "Ces camionnettes étaient utilisées pour le maintien de l’ordre et ont d’ailleurs été utilisées lors du match de football d’Anderlecht de dimanche, explique-t-elle. Vers 2 h 15, les vandales ont cisaillé le grillage pour s’infiltrer sur le parking. Quatre camionnettes ainsi que tout le matériel qui se trouvait à l’intérieur sont partis en fumée. Le feu s’est propagé et une petite partie du toit a également brûlé. Les suspects n’ont toujours pas été interpellés et l’enquête est en cours."

Cette nouvelle a fait bondir Alain Kestemont (Défi), conseiller de police de la zone. "Ces faits me révoltent ! Notre zone de police peine à trouver les moyens nécessaires pour que nos policiers puissent travailler dans les meilleures conditions possibles et les communes qui composent la zone de police Midi font d’énormes sacrifices financiers pour y parvenir. Je n’ai cessé de réclamer, depuis le début de cette législature, des véhicules et du matériel pour nos policiers et en voilà une partie qui part en fumée !", explique Alain Kestemont qui interpellera Marc-Jean Ghyssels (PS), le président du collège de police de la zone. Des boucliers et des matraques font notamment partie du matériel incendié.

Toujours selon Alain Kestemont, deux nouvelles caméras de surveillance ont été installées… mais n’étaient pas branchées au moment des faits ! "S’il est confirmé que les caméras de surveillance, neuves de surcroît, n’étaient pas branchées pour assurer la surveillance de l’endroit, certains auront des comptes à rendre car même si l’incendie n’aurait peut-être pas pu être évité, il aurait probablement pu être limité !", dit encore Alain Kestemont.

Éric Tomas (PS), bourgmestre de la commune, condamne bien évidemment ces agissements. "Il s’agit d’une infraction et on essaie de voir si elle a été commise par un pyromane ou s’il s’agit d’une manifestation de type anarchique. L’enquête est en cours pour déterminer les causes précises et retrouver les individus."

Les pompiers bruxellois sont rapidement intervenus pour éteindre les flammes. "Nous avons envoyé une autopompe et un camion avec suffisamment d’eau. Le feu était très vif et nous avons mis du temps à l’éteindre. Des palettes en bois et une partie du toit ont également pris feu. Les causes précises du sinistre sont pour l’heure inconnues", a commenté Pierre Meys, porte-parole des pompiers.