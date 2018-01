Lors d'une perquisition menée mardi dans l'habitation d'un dealer de Molenbeek-Saint-Jean, la police a mis la main sur 4,2 kilos de cannabis et un pistolet à impulsion électrique de type Taser.

Le suspect, âgé de 40 ans, a été mis à disposition des autorités judiciaires, rapporte le procureur du Roi de Bruxelles. Le parquet a sollicité le placement sous mandat d'arrêt du quadragénaire et saisi le juge d'instruction du chef de détention illicite et vente de stupéfiants en association. La police locale a effectué mardi soir une perquisition au domicile d'un vendeur de stupéfiants situé rue Ulens, à Molenbeek-Saint-Jean. Les policiers ont constaté une légère odeur de cannabis dans l'habitation et remarqué que le suspect se montrait très agité tout en tenant des propos confus.

Outre les 4,2 kilos de cannabis et le pistolet à impulsion électrique, les policiers ont découvert plusieurs balances de précision, cinq GSM et de nombreuses cartes Sim lors de la fouille de l'habitation.