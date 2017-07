La tant attendue Foire du Midi prend ses quartiers sur le boulevard du Midi, ce samedi. Les visiteurs pourront profiter de plus de 120 attractions différentes jusqu’au 20 août. Deux journées à prix réduit sont aussi prévues.

==> Du samedi 15 juillet au dimanche 20 août, boulevard du midi, entre la porte de Hal et la porte d’Anderlecht.

La première édition des

Feux de Laeken

se tiendra ce vendredi. Cinq soirées festives et familiales se dérouleront tout au long de l’été, sur cinq thèmes différents. Au programme : food trucks et animations au pied de l’Atomium dès 18h et feux d’artifice tirés depuis le Heysel dès 23h.

==> Ce vendredi 14, à partir de 18h, boulevard du Centenaire.

Théâtre pour tous

Le château du Karreveld portera haut les couleurs du théâtre cet été avec son festival Bruxellons ! Des représentations théâtrales pour tous les goûts sont prévues. Ce vendredi, ce sont Bossemans et Coppenolle qui investissent la scène.

==> Jusqu’au 29 septembre, à 20h45, au château du Karreveld, Molenbeek-Saint-Jean.

Lecture en plein air

37 parcs se transformeront en bibliothèque cet été dans les différentes communes de Bruxelles. Des animateurs munis d’une caisse de livres permettront aux enfants de lire les livres de leur choix.

==> Ce vendredi, en après-midi, dans des parcs de Berchem, Bruxelles-Ville, Etterbeek et Saint-Gilles. Plus d’infos sur cljbxl.be .

Relooking rétro

Le Brussels Vintage Market enfile son maillot ce samedi et s’installe à Bruxelles-les-Bains . De quoi chiner des vêtements et accessoires vintage en profitant de la plage.

==> Ce dimanche 16, de 11h à 21h, Avenue du Port 1, Bruxelles.