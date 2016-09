Quelque 150 sans-papiers, dont une vingtaine d'enfants, menacés d'expulsion à Molenbeek

Bruxelles

Les membres de la "Voix des Sans-Papiers" qui occupent un immeuble communal situé boulevard Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean ont annoncé vendredi matin qu'ils doivent quitter les lieux d'ici le 15 septembre pour des raisons de sécurité et d'insalubrité.

Avec le soutien de plusieurs associations, ils demandent à être relogés et à bénéficier d'un suivi social et médical. Le bâtiment a été reconnu dangereux et insalubre début juillet à la suite d'une expertise. Les occupants ont fait réaliser une contre-expertise par un ingénieur en bâtiment. Celle-ci liste les travaux nécessaires pour prolonger l'occupation. Il s'agit principalement de consolider des plafonds, d'interventions sur le réseau électrique et de créer une sortie de secours.

Environ 150 personnes, dont les demandes de séjour n'ont pas abouti, habitent l'immeuble depuis plus de 2 ans. Cette occupation leur a permis d'organiser une mobilisation politique et de rencontrer des citoyens, des associations et des responsables politiques. Les occupants soulignent qu'ils n'ont eu aucun problème avec le voisinage et que les autorités communales ont fait preuve de bonne volonté en ouvrant aux réfugiés le droit à l'aide médicale urgente.

La FGTB, la CSC, SOS Migrants, le MRAX (Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la xénophobie), la CRER (Coordination contre les Rafles, les Expulsions et pour la Régularisation) et la Coordination des Sans-papiers de Belgique font valoir leur droit au logement et demandent un suivi social et médical. Ces associations et syndicats attirent l'attention sur l'importance de ne pas interrompre la scolarité des enfants, qui sont une vingtaine. En cas d'évacuation, ils veulent se prémunir contre des arrestations massives. Plus largement, ils appellent les autorités politiques à régulariser la situation des travailleurs, ce qui permettrait de lutter contre l'exploitation des personnes sans-papiers par des réseaux mafieux. "Logés, ils peuvent s'organiser, faire entendre leur voix et obtenir des soutiens", commente John's Mbulula, coordinateur Asile et Migration au MRAX. "Sans logement, ils sont à la merci de la vie de la rue et de l'oubli."