Range Rover dans le prémétro: la facture s’élève à 22.000€

Bruxelles

Souvenez-vous. Le 22 février dernier, certains usagers des lignes de tram 3, 4 et 51 avaient assisté à une scène surréaliste : une Range Rover circulant dans les tunnels du pré-métro entre la station Albert et la Gare du Midi. Dans une interview accordée à la DH , le conducteur du SUV avait expliqué avoir suivi les indications de son GPS et ne pas s’être rendu compte tout de suite de son erreur.

Après s’être engouffré dans le tunnel du prémétro à partir de la station Jupiter, le pensionné avait parcouru une distance de 1,8 km sur les rails de tram passant ainsi par quatre stations : Albert, Victor Horta, Parvis de Saint-Gilles et Porte de Hal. À la Gare du Midi, la voiture dont les roues étaient visiblement très amochées s’était retrouvée bloquée entre deux quais.

Il avait ensuite fallu cinq heures aux équipes d’intervention pour évacuer la Range Rover. Trop lourde et trop large pour être montée sur la plateforme bimodale rail/route, la Range avait finalement été tractée comme un tram jusqu’à la station Lemonnier.

Au lendemain de cet incident plutôt insolite, la société des transports bruxellois avait annoncé que l’amende risquerait d’être assez salée. "Cela peut rapidement se chiffrer en milliers d’euros", avait commenté une porte-parole de la Stib. Une annonce qui se vérifie sept mois plus tard ! "Le montant de la facture totale s’élève à 22.000 euros. L’assureur du conducteur va dédommager la Stib", nous a indiqué la porte-parole Cindy Arents.

Ce montant comprend les coûts liés aux infrastructures, les interventions des équipes et l’interruption du trafic générée par cet incident. Selon les conventions conclues entre la Stib et les assureurs, le montant est calculé sur base de différents critères : le type de véhicule immobilisé (bus/tram/métro), la durée du blocage, le nombre de lignes impactées et les modifications d’itinéraires.

"La majeure partie de ce montant concerne les dommages liés aux infrastructures", précise cependant la Stib sans donner davantage de détails.