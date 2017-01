Après des années compliquées et plusieurs relégations successives, le BX Brussels semble avoir trouvé la bonne formule et s’apprête à retrouver la première provinciale. L’occasion d’évoquer celle belle saison mais aussi le beau projet jeunes qui se cache derrière cette équipe première et ne cesse de grandir.

Pierre Kompany, quel regard portez-vous sur le parcours actuel de votre équipe première ?

"Pour le moment, nous sommes satisfaits mais il faut rester attentifs. Chaque semaine propose son lot de difficultés mais je pense que nous sommes bien préparés pour tenir le coup jusqu’au bout."

[...]

Découvrez la suite de cet article dans notre Edition Abonnés. Si vous n'êtes pas encore inscrit, découvrez nos offres et nos tarifs ci-dessous.