Cela entraînera la fermeture totale de cet axe durant les deux mois d'été, et cela pendant trois étés successifs (de 2018 jusqu'en 2020).

A noter que le tunnel sera fermé la nuit dès le 1er mai de dimanche à jeudi inclus jusqu'à fin juin. En journée et pendant les nuits de week-end, le tunnel restera ouvert normalement.

Les transports seront adaptés en juillet et en août puisque De Lijn, la SNCB et la STIB vont accroître leur offre pendant l'été. Pascal Smet conseille aux Bruxellois d'adapter leurs déplacements en conséquence.

"Si vous habitez à moins de 7 kilomètres de votre travail, prenez le vélo. Si possible, planifiez votre journée de travail autrement en faisant du télétravail, par exemple. Et pour les personnes qui ne peuvent pas faire autrement que de prendre la voiture : faites du covoiturage et suivez les déviations via la A12 et le boulevard Industriel", écrit-il sur son site.

Si vous souhaitez davantage d'explications, une vidéo est prévue à cet effet.