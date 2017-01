D'ici quelques semaines, la commune de Ganshoren changera non seulement de bourgmestre, mais aussi de majorité. Le conseiller communal Robert Genard (MR) succédera ainsi à Hervé Gillard (MR), décédé il y a une dizaine de jours, comme bourgmestre jusqu'à la fin de la législature. Ceci en vertu d'un accord entre le MR et¨ProGanshoren, la liste bilingue emmenée par Pierre Kompany (CDH) qui se trouve actuellement dans l'opposition. La liste du bourgmestre (LB) de la première échevine Michèle Carthé (PS) se retrouve désormais reléguée dans l'opposition.

Trois des cinq indépendants se trouvant sur la LB ont également décidé de rejoindre le CDH au sein de ProGanshoren: l'actuel bourgmestre faisant fonction Jean-Paul Van Laethem, Maurizio Petrini et Emir Akin. "Cela faisait un certain temps que je pensais à intégrer le CDH. C'est un parti que je trouve très dynamique dans le Nord-Ouest", a expliqué Jean-Paul Van Laethem.

"Ce mayorat est une très belle manière pour moi de conclure de nombreuses années d'engagement politique. Je compte rassembler au sein de la commune et faire en sorte que la législature se termine de manière apaisée", a indiqué, quant à lui, le nouveau maïeur Robert Genard, qui ne sera pas candidat à sa propre succession lors des élections communales de 2018.

L'accord présenté lundi jette également les bases d'un travail "à très long terme" en vue de la prochaine législature, sous réserve bien évidemment des résultats du prochain scrutin, ont également annoncé le MR et ProGanshoren.

Libéraux et membres de ProGanshoren ont ainsi indiqué qu'ils entendaient poursuivre leur collaboration dans deux ans si les électeurs le permettent d'un point de vue arithmétique. Dans cette optique, Pierre Kompany (CDH) deviendrait bourgmestre durant trois ans, avant de passer le relais à Jean-Paul Van Laethem pour la seconde moitié de la législature.

Pour Michèle Carthé (PS), ancienne bourgmestre durant 12 ans et actuelle première échevine, il s'agit sans conteste d'un coup dur. La socialiste espérait bien reprendre l'écharpe mayorale qu'elle n'avait pu conserver en 2012 malgré le meilleur score de la commune obtenu lors du scrutin. "J’ai fait le premier score au niveau des communales de 2012 et donc je pense qu’il faut quand même expliquer à l’opinion publique, qui ne comprend pas toujours, pourquoi on ne respecterait pas ce qui a été émis lors du suffrage de 2012. Je pense que le mieux serait d’en tenir compte", avait ainsi déclaré jeudi la députée bruxelloise à nos confrères de BX1.

Les deux socialistes Michèle Carthé et Karima Souiss resteront membres du collège, comme le prévoit la loi communale. A l'heure actuelle, elles devraient conserver leurs attributions, sauf si elles ne collaborent pas entièrement avec la nouvelle majorité, expliqué MR et ProGanshoren. "On veut faire de l'apaisement au sein de la politique locale notre priorité", ont insisté Pierre Kompany et Jean-Paul Van Laethem.