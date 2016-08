Rue Neuve: les commerces continueront d'ouvrir les premiers dimanches du mois

Bruxelles

Marion Lemesre, échevine bruxelloise aux Affaires économiques, dément l'information selon laquelle les commerces de la rue Neuve n'ouvriront plus leurs portes le premier dimanche du mois.

"L'association qui a divulgué une telle information n'a aucune légitimité pour le faire. Et je trouve regrettable qu'une poignée d'individus prennent leurs opinions pour un état de fait général", déplore Marion Lemesre mercredi soir dans un communiqué. Une partie des commerçants, réunis au sein de l'organisation GCCB, avaient indiqué plus tôt dans la journée vouloir mettre fin aux ouvertures du dimanche. Le groupe de commerçants GCCB a réuni une partie des magasins de la rue Neuve, mercredi. S'en est suivi un vote sur la suspension des ouvertures dominicales. Dix-neuf étaient pour et six contre, selon l'organisation.

"Dans les circonstances actuelles, les commerces de Bruxelles n'ont pas besoin d'oiseaux de mauvais augure. L'attitude de ces individus est destructrice. On peut se poser des questions sur leurs réelles motivations et intentions", poursuit l'échevine aux Affaires Economiques.

En revanche, Comeos, la fédération des services et du commerce, avait indiqué que les grandes enseignes de la rue Neuve ne voulaient pas suspendre les ouvertures des magasins le premier dimanche du mois. "Les échos des grandes enseignes ne vont pas dans le sens d'une fermeture", avait indiqué Charles Petit, responsable de Comeos Bruxelles. "Au contraire. L'initiative des ouvertures du premier dimanche du mois est particulièrement importante pour renforcer la position de Bruxelles comme ville de shopping."