Elle avait fait couler beaucoup d'encre lors de son apparition en septembre 2016.

Le zizi a disparu © DEMOULIN BERNARD

Cette fresque avait fait son apparition en septembre 2016 et avait suscité tantôt l'amusement, tantôt l'ire des passants et responsables politiques. La commune avait donné son accord pour laisser la fresque durant un an, et c'était au propriétaire d'assumer le coût d'effacement, ce qu'il n'avait pas souhaité faire à l'époque.

Désormais, la fresque fait partie du passé. Reste à voir si son auteur anonyme va laisser la situation en l'état...