Avec un salaire horaire à 8,79€ en moyenne, elle est la deuxième commune la plus chère de Belgique.

Le baby-sitting a le vent en poupe en Belgique. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée par Yoopies, une plateforme de mise en relation entre les parents et les babysitters. Ainsi, le nombre de babysitters inscrits sur leur plateforme a bondi de 43,5% entre 2017 et 2018.

"Un nombre croissant de jeunes adultes belges choisissent cette alternative comme source de revenus leur permettant de cumuler travail et études en toute flexibilité", explique Krijn Hoornstra, manager de Yoopies pour le Benelux

En moyenne, pour faire garder leurs enfants, les parents doivent débourser 7,45€ de l'heure en Belgique. Mais il existe des disparités entre les différentes régions du pays et c'est la Région bruxelloise qui arrive en tête du classement des endroits les plus chers pour faire garder son enfant avec un tarifs horaire moyen de 8,06€.

Parmi les communes bruxelloises, c'est à Saint-Gilles que cela coûte en moyenne le plus cher pour faire garder ses petites têtes blondes. Deuxième commune la plus chère de Belgique après Waterloo, il faut compter environ 8,79€ de l'heure.

La troisième place du podium est aussi occupée par une commune bruxelloise: Bruxelles-Ville, avec une moyenne de 8,66€ pour une heure de babysitting.

Une baisse des prix

Si les étudiants belges sont de plus en plus nombreux à vouloir s’assurer une source de revenus en parallèle de leurs études, ils sont également de plus en plus enclins à opter pour le baby-sitting. Séduits par la grande flexibilité qu’offre ce type d’emploi, les étudiants s’inscrivent en masse sur les plateformes.

Forcément, vu la hausse du nombre de jeunes qui proposent leurs services de babysitting, on connait une importante diminution du tarif moyen du babysitting en Belgique: -13% par rapporte à l'année passée.