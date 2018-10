Le conducteur n'était pas sous influence d'alcool et a collaboré jusqu'à ce que les secours arrivent, explique le Parquet.

Ce jeudi après-midi, une femme de 54 ans a été renversée par une voiture rue du Méridien, à Saint-Josse. Elle a été prise en charge par les services secours, et se trouvait en danger de mort. Aujourd'hui, elle est toujours aux soins intensifs, et son état n'a pas changé.

D'après nos informations, l'expert automobile est descendu sur les lieux, et a constaté que la piétonne traversait sur un passage pour piéton au moment de l'accident.

La voiture du conducteur a été saisie, ainsi que son permis de conduire pour une durée de 15 jours. Ce dernier sera entendu par le procureur ce week-end. "Il a collaboré jusqu'à ce que les secours arrivent, et n'était pas sous influence d'alcool. Il n'avait pas d'interdiction de conduire à son actif non plus", précise le parquet.