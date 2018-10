La police de la zone de Bruxelles-Nord (Evere, Saint-Josse et Schaerbeek) a appelé les services de secours à Saint-Josse ce samedi vers 19h24. Un homme venait de faire une crise cardiaque alors qu'il passait du temps avec une prostituée dans une carrée de la rue des Plantes.





Les pompiers sont descendus sur les lieux et ont tenté de réanimer la victime, sans succès. Il était insconscient à l'arrivée des secours. La police indique qu'il s'agit d'une mort naturelle et que l'individu a eu une crise cardiaque. Selon une source, il s'agirait d'un très bon client de la prostituée et la cause de la mort serait une overdose. L'homme s'alimentait en drogue dans le quartier indique toujours cette même source.





Les services de secours ont laissé le corps sur place et les pompes funèbres l'ont récupéré.