L'objectif : lutter contre les insultes sexistes dans les transports publics.

Toutes et tous ensemble contre le harcèlement dans l’espace public! L’ASBL Touche pas à ma pote lance ce mardi la campagne "Sale chienne", une campagne d’affichage diffusée dans les transports publics.

Alors que 95 % de femmes déclarent avoir été la cible de sexisme dans l’espace public et que seulement 3 % d’entre elles portent plainte, la campagne a pour principaux objectifs de sensibiliser le grand public à cette thématique, mais aussi de faire connaître la loi de 2014 punissant le sexisme et d’encourager les victimes à s’en saisir.

"Le sexisme, c’est illégal", dit-la campagne. Une femme sur deux ignore que le code pénal prévoit une amende de 50 à 1.000 euros et de un mois à un an de prison.

"Sale chienne", "Gros thon", "Petite cochonne" : le texte accrocheur des trois visuels fait prendre conscience de l’impact des insultes sur celles qui les entendent. La campagne a été développée pro bono par l’agence J. Walter Thompson Brussels, partenaire de l’ASBL depuis ses débuts en 2012.

Elle est financée à hauteur de 20.000 euros par la ministre des Droits des femmes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Isabelle Simonis (PS). Les visuels de la campagne sont diffusés à partir de ce mardi 20 mars via la STIB et les TEC avec respectivement 550 et 220 espaces publicitaires mais aussi dans 25 gares de la SNCB.

"Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan intra-francophone de lutte contre les violences sexistes et intrafamiliales et entend lutter contre la banalisation du harcèlement des femmes dans l’espace public tout en donnant une visibilité à la loi contre le sexisme. Elle répond également aux recommandations formulées par quelques 80 associations de femmes lors de l’assemblée participative pour les Droits des femmes, Alter Égales, en décembre dernier" déclare la ministre Simonis.

"La STIB est heureuse de contribuer à la large diffusion de cette campagne de sensibilisation au travers de ce nouveau partenariat avec Touche pas à ma pote. La majorité de nos voyageurs sont des voyageuses, nous voulons qu’elles puissent se sentir libres, respectées et en sécurité sur nos lignes comme partout dans la ville" déclare Brieuc de Meeûs CEO de la STIB.