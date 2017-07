Défi ne se précipite pas pour répondre à l’appel du CDH de former des majorités sans le PS.

Le parti veut d’abord avancer sur la gouvernance. Et à ce titre, il ne voit pas le CDH comme le partenaire idéal. "Ce n’est pas parce qu’ils se confessent en premier qu’ils doivent être blanchis", assène Emmanuel De Bock (Défi), député bruxellois et membre de la commission d’enquête Samusocial. Il épingle les liaisons dangereuses entre le Samusocial, les Cuisines bruxelloises et le CPAS de Bruxelles. En effet, ces dernières ont été mandatées par le Samusocial pour accomplir respectivement des tâches de repassage, nettoyage, et de fourniture des repas dans les écoles, les crèches, les hôpitaux ou encore les maisons de repos.

Selon ce député bruxellois, c’est tout un système clientéliste qui a été mis en place par des mandataires socialistes, avec la bénédiction du CDH. Il pointe également d’énormes factures impayées. "La dette du Samusocial vis-à-vis du CPAS s’élève à 2,234 millions €, dont près de 500.000€ rien que pour le linge", assure Emmanuel De Bock. "Les tarifs pratiqués par le CPAS me semblent excessifs. N’y a-t-il pas eu surfacturation ? Il faut faire la clarté. Savoir quelle a été l’attitude du CDH, du PS et du MR depuis 2006 par rapport à ces contrats qui retombaient systématiquement dans l’escarcelle de la Ville de Bruxelles. Mais aussi dans les ASBL de la Ville où CDH, PS et MR prélevaient leur dîme. Pourquoi a-t-on systématiquement refusé de faire ces marchés publics au profit de prestataires de la Ville de Bruxelles ?" Pour De Bock, le CDH savait ou aurait pu savoir que des irrégularités avaient lieu.

"Un inspecteur des finances avait noté en 2013 que l’ASBL Samusocial ne respectait pas la loi sur les marchés publics dans ce cadre", reprend Emmanuel De Bock. "Le CDH était présent au conseil d’administration lors de la création des Cuisines bruxelloise, notamment via Jacques Michel. Et le CDH a été associé au PS à la majorité bruxelloise et à son CPAS jusqu’au début de l’année 2013. Le CDH, dont Céline Frémault, était donc bien au courant des mouvements financiers importants entre le Samusocial et le CPAS, mais aussi vers les Cuisines bruxelloises. Même après 2013, le CDH est resté associé dans le conseil d’administration des Cuisines bruxelloises, notamment via Bertin Mampaka."