La soirée et la nuit du nouvel an, une centaine de policiers de la zone Bruno (Schaerbeek, Evere et Saint-Josse) ont fait la chasse aux pétards et feux d'artifices en rue. La zone de police livre un premier bilan ce midi. "Aucun fait marquant ne s’est produit dans les établissements situés sur les trois communes, organisant un événement particulier pour la Saint-Sylvestre", note la zone de police.

Néanmoins, "les policiers sont intervenus pour des jets de pétard et pour des incendies présumés volontaires sur une bulle à verre, sur une poubelle, une moto et une voiture. Au total, 16 privations de liberté, 2 judiciaire et 14 administratives, ont eu lieu."

Le soir du nouvel an, 18 saisies de pétards, équivalent à 140 kg de matériel pyrotechnique et environs 14 kg de poudre noire ont été effectuées. "Dans ce cadre, 16 sanctions administratives communales ont été rédigées."

De plus, durant tout le mois de décembre, la zone de police, en collaboration avec les services de prévention des trois communes a effectué un travail de prévention et de répression concernant l’achat et la vente de pétards. Ainsi, 11 patrouilles préventives et 5 patrouilles répressives ont été réalisées afin de sensibiliser et d’intervenir auprès des commerçants et des citoyens pour leur rappeler les règles en matière de vente et d’achat des feux d’artifices et pétards.

Durant le mois de janvier, la zone de police continuera son travail de prévention et de répression en matière de vente et d’achat de matériel pyrotechnique.