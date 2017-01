Le 16 décembre dernier, la zone de police Bruxelles-Nord est appelée pour intervenir à l’hôtel Albert, à Schaerbeek, dans le quartier de la gare du Nord. Trois jeunes inspecteurs arrivent vers 0h30 et constatent la présence de quatre hommes soupçonnés de tenter un vol à main armée. Trois d’entre eux tentent de fuir et sont poursuivis par deux inspecteurs.

Pendant ce temps, le dernier voleur, resté au niveau de la réception de l’hôtel, fait face au policier. Là, il sort une petite hache et profère des menaces. L’inspecteur doit sortir son arme de service puis maîtrise son opposant, avec difficulté, sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré. Au même moment, au dehors, l’un des trois fuyards est interpellé. L’arrestation est tout aussi musclée et l’un des policiers est blessé dans la cohue.

Finalement, les deux suspects sont transférés au commissariat où ils reçoivent une convocation devant le tribunal. Problème, l’un d’entre eux, Bledar L., de nationalité albanaise, fait l’objet de plusieurs signalements pour sa présence en Belgique en situation illégale. L’homme est donc placé en rétention administrative et, au bout de quelques jours, renvoyé dans son pays d’origine, par charter. Tant et si bien que le policier qu’il a blessé n’a pu se constituer partie civile contre lui, à son grand regret.

Hier, ses deux collègues d’intervention étaient représentés au tribunal par Me Maxime Lauria. L’un d’entre eux, légèrement blessé (neuf jours d’incapacité de travail), a demandé 1.000 euros au titre de dommages et intérêts. Par contre, sa collègue policière, née en 1988, a été grièvement blessée. Lors de sa lutte avec l’homme qui portait la hache, elle a fait une lourde chute et s’est fracturé le bassin. L’incapacité de travail a été portée à 45 jours mais n’est pas définitive. Son avocat a demandé la somme de 5.000 euros provisionnels.

Le ministère public a requis un an de prison contre le seul auteur des faits poursuivi, Bledar L., absent et non représenté à l’audience. Le tribunal rendra sa décision le 23 février.