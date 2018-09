La tête de liste CDH-CD&V à Schaerbeek, Denis Grimberghs, a défendu, mercredi, la présence de Mugabe Nizeyimana sur cette liste.

Le candidat CD&V d’origine rwandaise est qualifié par l’ambassade du Rwanda en Belgique d’"ouvertement négationniste" du génocide des Tutsis en 1994.

M. Grimberghs fait état d’"assertions vagues" relayées par la presse rwandaise et, mercredi, par Le Soir - qui évoquait "un certain émoi au sein de la communauté rwandaise" après la publication des listes électorales à Schaerbeek. Dans une déclaration séparée, le candidat CD&V a rappelé sa position "ferme et constante" sur le génocide, position qui consiste en "une reconnaissance sans réserves de l’existence et de la réalité de ce génocide".