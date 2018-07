La députée bruxelloise Mahinur Ozdemir (indépendante), conseillère communale depuis 2006 à Schaerbeek, ne se présentera pas aux élections locales du 14 octobre prochain, a-t-elle indiqué lundi soir à la RTBF, sans se prononcer sur une éventuelle candidature aux régionales de mai 2019.

La Schaerbeekoise avait été exclue du cdH en 2015 en raison de son ambiguïté sur la reconnaissance du génocide arménien.

Au niveau communal, elle se dit déçue de ne pas avoir été désignée échevine en 2012 alors que son score électoral lui permettait de revendiquer une telle place, et affirme avoir été barrée parce qu'elle porte le foulard islamique.

Elle souligne qu'il y a d'autres façons de s'engager que la politique, dans l'associatif par exemple. La trentenaire se montre aussi amère au vu de la dureté du monde politique et de la violence d'un certain public à son égard et pour sa famille.

Concernant les régionales de 2019, Mahinur Ozdemir dit ne pas avoir encore pris sa décision. "Pour l'instant, je suis en cours de réflexion. (...) La politique régionale m'a beaucoup passionnée et me passionne encore énormément", indique-t-elle.