Plusieurs personnes ont été contrôlées ce mardi midi lors d'une action de la police pour libérer une maison de ses occupants.

Une intervention musclée s'est déroulée ce mardi, sur l'heure de midi, à la chaussée de Haecht, à Schaerbeek. Un hélicoptère de la police fédérale, la police locale ainsi que des militaires et des pompiers étaient présents pour déloger les personnes qui squattaient une maison. Certaines d'entre elles se sont enfuies par les toits mais la police a quand même réussi à en faire descendre plusieurs. Elles ont été contrôlées et il leur a été demandé de quitter les lieux. Du côté de la police locale, on précise que personne n'a été interpellé.

Pour les habitants du quartier, c'est un réel soulagement. "Chaque soir il y avait des bruits et de la bagarre. On ne pouvait pas dormir mais on n'osait pas aller leur dire parce qu'ils étaient nerveux et ils étaient des dizaines dans cette maison", explique un voisin.



"Il y a plusieurs années, les anciens locataires sont partis parce que la maison était devenue insalubre et depuis il n'y avait plus personne qui y habitait. Le bâtiment était occupé par des squatteurs. Ils étaient très sales et ils laissaient leurs crasses et leurs poubelles dans la cour derrière la maison", explique Veli, un autre voisin.



Sur le trottoir, des restes de débris de verre et des traces de sang. "La semaine passée, ils se sont disputés et il y en a un qui est passé par la fenêtre, raconte Veli, encore un peu et il y avait trois petites filles en chemin pour l'école exactement à cet endroit là." La police est intervenue pour régler l'incident ce soir-là et demander à tout le monde de partir. "Il y avait deux personnes qui se cachaient sur notre terrasse en attendant que les policiers partent", explique le voisin. Le soir-même, le bâtiment était de nouveau occupé par les mêmes personnes.



Ce lundi encore, une bagarre a éclaté dans la soirée."Il y avait du sang partout, sur le trottoir, à l'entrée de la maison. C'est nous qui avons dû nettoyer tout cela", déplore un autre voisin.

Du côté de la commune, il n'était pas possible d'agir efficacement car le bâtiment appartient à la Région bruxelloise. Après de nombreuses plaintes des habitants du quartier, "la régie a fait le nécessaire pour obtenir un titre afin de faire partir les squatteurs", selon le service public régional de Bruxelles qui a rapidement mis en oeuvre une action. Le 6 juin dernier, une ordonnance a été rendue par le tribunal de première instance de Bruxelles.

Aujourd'hui, la dernière opération policière s'est déroulée afin de vider les lieux définitivement. le conducteur de travaux de In Advance était déjà sur place afin de murer toute la devanture du bâtiment. "Nous faisons l'entrée ce mardi et demain nous condamnerons les fenêtre du 1er étage. Le reste sera fait dans les prochains jours, aussi bien du côté de la rue que de l'autre côté de la maison, pour que plus personne ne puisse y rentrer. Une fois que cela sera fait, nous nous occuperons de rénover l'intérieur de la maison", explique Marc Peeters.

Les voisins se disent soulagés que la situation soit réglée. Le quartier est occupé par de nombreux enfants qui étaient témoins de la situation, étaient réveillés la nuit et avaient peur. Pour Veli, il était nécessaire que quelque chose soit fait rapidement et il est rassuré de savoir les occupants de la maison voisine partis avant son départ en vacances.