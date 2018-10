Un incendie s'est déclaré ce mardi matin vers 4h15 à Schaerbeek. Les pompiers de Bruxelles sont intervenus dans un ancien bowling situé dans la chaussée de Louvain.





Le lieu était en travaux et allait être transformé en bar à chicha et restaurant d'après le Siamu. "Nous avons travaillé sur cet incendie durant plus d'une heure. Il y a une partie en bois de la façade a dû être retirée par mesure de sécurité. L'objectif était d'éviter une reprise des flammes", indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.





Le feu a pris au rez-de-chaussée du bâtiment. Au 2e étage se trouvait un appartement dans lequel vivaient un enfant et ses parents. Ils ont été évacués depuis la cage d'escalier. Le sinistre n'a fait aucun blessé.