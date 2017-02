"C’est une situation hallucinante ! Nous étions en effet à moins de 30 centimètres du tram. La moindre chute ou inattention auraient pu avoir des conséquences catastrophiques !"

Anne-Françoise Beguin, habitant avenue Gustave Latinis à Schaerbeek, est en colère. Ce jeudi matin, comme tous les jours, cette maman accompagne ses trois jeunes enfants à la crèche et à l’école en vélo. "Pour ce faire, nous devons traverser le boulevard Lambermont deux fois par jour, à chaque fois en pleine heure de pointe. Il s’agit du morceau du boulevard du Lambermont au carrefour avec les avenues Chazal et Latinis", explique-t-elle.

Le passage pour piétons à cet endroit est divisé en trois parties, et en conséquence en autant de feux. "Ce jeudi, j’ai frôlé la crise cardiaque. En effet, le feu pour les piétons venait tout juste de passer au vert et nous commencions prudemment notre traversée quand en une fois, les deux feux suivants sont passés immédiatement au rouge et deux trams sont arrivés dans les deux sens. Nous nous sommes donc retrouvés avec nos vélos, nos enfants, ainsi que tous les piétons qui venaient de commencer leur traversée, coincés en sandwich sur l’îlot avec un tram devant et un camion situé sur le boulevard juste derrière nous", se remémore Anne-Françoise.

"J’ai de plus été surprise par la vitesse à laquelle roulaient les deux trams. Ils auraient dû redoubler de vigilance sachant que des piétons se trouvaient de part et d’autre des arrêts, ajoute celle qui a fait part de cet incident à la Région, la commune et à Bruxelles Mobilité. Comment est-ce possible que pour qu’un tram circule de manière prioritaire, des vélos et des enfants se trouvent ainsi pris en étau ? Je trouve étourdissant que la priorité du tram en site propre l’emporte sur la sécurité des piétons !"

Du côté de Bruxelles Mobilité, on explique que l’îlot en question où se sont retrouvés bloqués les passants fait au minimum 1,5 m et qu’il est donc réglementaire. "Au niveau du réglage des feux, la seule solution pour diminuer la probabilité qu’un piéton doive attendre sur un îlot entre voirie et tram est de faire passer le feu au vert uniquement quand toute la traversée est libre, mais on donne alors très peu de temps de vert sur le cycle du carrefour, explique Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles Mobilité. Et donc la situation est encore plus défavorable pour les piétons qui auront moins de temps pour tout traverser avec le risque pour les plus lents de devoir finalement quand même s’arrêter au milieu."