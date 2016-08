Schepmans: "On demande à la Région de s’intéresser à Molenbeek"

Bruxelles

Avec les attentats du 13 novembre à Paris et ceux du 22 mars à Bruxelles, la commune de Molenbeek vient de vivre 12 mois particulièrement difficiles. Alors que les vacances sont finies et que le premier conseil communal de l’année a lieu ce mercredi, la bourgmestre Françoise Schepmans (MR) évoque les défis qui l’attendent ces prochains mois.

Le boom démographique reste le gros défi à relever ?

"C’est une des priorités de notre majorité. On a donc renforcé les services de première ligne et augmenté les places dans les écoles et dans les crèches. Au niveau secondaire, deux écoles de 600 élèves vont voir le jour près de Berchem et Belgica. Le tout nouveau bâtiment du service Population va ainsi ouvrir rue Vandermaelen, et une antenne va voir le jour rue Charles Malis."

La saga White Star-RWDM au sujet de l’occupation du stade Machtens, où en est-on ?

"Parmi nos projets, c’est la seule chose qui n’a pas fonctionné l’année passée. La pérennité de l’école des jeunes est faite puisque le White Star continue ses activités. Notre objectif reste d’assurer la cohabitation entre les deux clubs. Un accord en ce sens est imminent. La commune y veillera ! "

L’ouverture d’un commissariat à la Gare de l’Ouest en 2017 est-elle toujours d’actualité ?

"On aurait voulu l’ouvrir dans un bâtiment de la Stib. Des contacts avaient été pris en ce sens, mais sans succès. Le projet est désormais d’ouvrir une antenne en bordure du parc Marie-José, juste à côté de la gare, à la place de l’antenne du service Jeunesse qui déménage de toute façon."

Votre plan de 120 caméras de surveillance est-il fonctionnel ?

"Les 120 caméras ne sont pas encore fonctionnelles. On a eu du retard, mais aussi du vandalisme dans le quartier Maritime. Les câbles ont été vandalisés à deux reprises près du carrefour de Mexico, près de la rue de Ribaucourt. C’est vraiment un lieu où on n’a pas envie qu’on vienne les ennuyer…"

Du point de vue urbanistique, les défis restent nombreux.

"Sur le terrain d’Infrabel près de la Gare de l’Ouest, qui est un no man’s land depuis des années, on aurait voulu qu’une déchetterie voit le jour, mais cela n’a pas été retenu. On vient de proposer que cette zone devienne une zone verte, le temps qu’un projet aboutisse. La Région aurait pu faire de ce terrain une zone d’intérêt prioritaire comme à Delta."

La Région pourrait faire davantage pour la commune ?

"On avait demandé à Pascal Smet ( NDLR : le ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics (SPA)) de permettre aux voitures de rouler dans les deux sens chaussée de Gand. C’est important pour nos commerçants de faciliter l’accès au parking Brunfaut. Mais cela a l’air tellement compliqué qu’on va faire autrement. On va ouvrir l’accès rue des Mariniers.

Les contacts avec la Région ne sont pas toujours évidents…

"Il y a quand même beaucoup de voiries régionales dont l’entretien laisse à désirer. On a surtout des soucis avec Pascal Smet. Il a toujours beaucoup de prétentions, mais on tire la langue avant que cela se concrétise."

Et les relations avec le reste de la Région ?

Elles sont moins crispées qu’avant… Nous, on demande à la Région de s’intéresser à Molenbeek.

C’est-à-dire ?

"Je ne me plains pas, mais on a quand même le sentiment que les projets n’avancent pas assez vite. Prenons le quartier Heyvaert. On parle depuis des années de transférer toutes les voitures du côté du port de Bruxelles et maintenant la Région vient de prolonger les permis que la commune avait refusé de renouveler."

Et concernant votre plan de lutte contre le radicalisme ?

"On est toujours en attente d’un soutien concret de la part de la Région !"





L’alerte terroriste, une menace pour les finances communales

En raison du niveau d’alerte élevé de la menace terroriste mis en place, depuis le début de l’année, par l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM), soit 3 sur une échelle de 4, les policiers de la zone de police Bruxelles-Ouest (Molenbeek, Koekelberg, Jette, Ganshoren et Berchem-Sainte-Agathe) sont fortement mis à contribution. Le nombre d’heures supplémentaires a augmenté de manière significative depuis le début de 2016. Après près de six mois, la facture s’élève déjà à 500.000€. Il s’agit d’une source d’inquiétude pour les communes de la zone. "Ces 500.000€ n’ont pas été budgétés", souligne ainsi la bourgmestre molenbeekoise Françoise Schepmans (MR).





L’académie de musique bientôt rebaptisée… Toots Thielemans

Le célèbre harmoniciste et guitariste belge Toots Thielemans, qui s’est éteint le lundi 22 août dernier, a vécu une partie de son enfance à Molenbeek. À cette époque, le jeune Toots fréquente l’académie de musique et des arts de la parole de Molenbeek, située rue du Gulden Bodem, près de la station de métro Beekkant. En raison de ces liens avec la commune, la bourgmestre Françoise Schepmans (MR) souhaite désormais donner à l’académie le nom du célèbre artiste, laquelle deviendrait alors l’académie Toots Thielemans. "Il a été à l’école à Molenbeek et a habité près de la Place Communale, dans la rue Comte de Flandre. Sa maman tenait un magasin dans le quartier. On aimerait donc bien donner son nom à l’académie de musique pour lui rendre hommage", explique Françoise Schepmans. Le changement de nom ne se fera néanmoins qu’avec l’accord de la famille de l’artiste, précise-t-elle néanmoins.