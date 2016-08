Scooty, léger et silencieux pour se déplacer dans Bruxelles

Bruxelles Bruxelles

À partir du mois d’octobre prochain, la première plateforme partagée de scooters électriques à Bruxelles permettra à ses utilisateurs de localiser et de louer ses engins à l’aide d’une simple application sur smartphone. Test en avant-première.

Une fois l’application téléchargée gratuitement, l’inscription ne prend que quelques minutes. Le temps de rentrer vos données personnelles et de charger votre carte d’identité et votre permis de conduire. Seuls les conducteurs inexpérimentés seront invités à passer par une séance d’initiation avant de pouvoir enfourcher un scooter électrique.

Une fois l’inscription bouclée, la position de tous les scooters disponibles dans les environs s’affiche sur l’écran avec d’autres informations comme le pourcentage de la batterie et l’état de propreté. Détail sympa: chaque Scooty porte le nom d’un Belge célèbre parmi lesquels Jacques Brel ou Magritte. Une fois l’engin sélectionné et réservé, on dispose de 15 minutes pour le rejoindre et le démarrer.

Blanc et noir, le scooter affiche un design neutre censé convenir aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Au niveau du gabarit, les fondateurs de Scooty ont trouvé le bon équilibre : le modèle Muvi de la marque Torrot n’est ni trop lourd (75 kg) ni trop haut pour ne pas rebuter les personnes de petite taille mais pas trop léger non plus pour des raisons évidentes de sécurité.

Pour démarrer le Scooty, aucune clé n’est nécessaire. Tout passera par l’application mobile. Une fois sur la route, le plus surprenant la première fois est forcément l’absence de bruit. On a également été un peu surpris par l’accélération immédiate au premier coup de poignet. Mais ensuite, le scooter accélère de façon progressive jusqu’à la vitesse maximale de 45 km/h.

Finalement, notre seule difficulté fut de parvenir à remettre la béquille une fois le trajet fini. Une main qui tient le guidon, l’autre main qui prend la poignée passager pour tirer le scooter en arrière: en fait, cela fonctionne très bien lorsqu’on a le coup de main!

Notre verdict? Compact, léger et très maniable, le Scooty est un véhicule idéal pour se faufiler dans les embouteillages qui caractérisent malheureusement notre capitale. Côté tarifs, Scooty annonce un montant de 3,50€ pour le premier ¼ d’heure tandis que chaque minute complémentaire sera facturée 20 cents. Tout le détail de la facturation est consultable sur l’application. À terme, des abonnements mensuels, utiles aux usagers les plus réguliers, seront proposés.





Une phase-test de six mois

Durant la phase-test qui se déroulera à partir d’octobre jusqu’au printemps 2017, 25 scooters électriques seront mis sur le pavé. Toute personne déjà inscrite sur le portail de Scooty pourra participer à cette phase bêta. Pour l’heure, ils sont un millier d’utilisateurs à s’être pré-inscrit via le site web de Scooty. "Il est difficile de fournir un chiffre précis car le nombre augmente d’heure en heure. Nous avions besoin de minimum 500 personnes pour la phase test", précise Claire Dufour, cofondatrice de Scooty.

Fonctionnant selon le principe du free-floating, les scooters en libre-service ne devront pas être déposés dans des stations mais n’importe où sur la voie publique dans une zone délimitée. Celle-ci s’étendra du quartier Européen à Louise en passant par la Gare Centrale durant la phase-test. "Nous allons collecter les données afin de connaître les habitudes des utilisateurs. Cela nous permettra de voir si une redistribution des scooters dans la zone est nécessaire", indique Bram Vandeperre, également cofondateur.

Au printemps 2017 , le nombre de scooters électriques en libre-service sera normalement doublé. D’ici deux ans, Scooty entend proposer 700 scooters électriques partagés et couvrir l’ensemble des 19 communes. "Alors que Villo! connaît une baisse de régime, Scooty conviendra mieux à la topographie vallonnée de Bruxelles. Nous répondons également au souci des bornes puisque les usagers ne devront pas recharger eux-mêmes les scooters", fait valoir Claire Dufour.

Pa. D.