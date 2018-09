En début de législature régionale, suite à l’examen des endroits ayant connu le plus d’accidents entre 2010 et 2013, une liste des 101 zones accidentogènes sur le territoire régional a été établie par le gouvernement. Objectif : diminuer drastiquement le nombre de victimes graves et de morts dans ces zones. Mais, selon la députée bruxelloise Cieltje Van Achter (N-VA), qui a interpellé le gouvernement sur ce point au Parlement bruxellois, une solution n’a été apportée que pour treize de ces "points noirs".