Smet favorable à la multiplication du Dimanche sans voiture

Bruxelles

Les Bruxellois étaient nombreux ce dimanche à profiter d’une ville où les moteurs ne tournent plus. Même si la journée sans voiture est l’occasion de s’essayer à des modes de transport alternatifs tels que le roller, la trottinette, le Seg-way ou encore l’Hoverboard, c’est clairement le vélo qui a remporté l’adhésion des citoyens durant cette journée.

"Les zones de police ont signalé à Bruxelles Mobilité qu’il y avait davantage de vélos cette année. Ce qui confirme l’augmentation de 50% du nombre de cyclistes à Bruxelles enregistrée en mai dernier. Je constate aussi que la pratique du vélo s’est élargie. On voit de plus en plus de jeunes issus de l’immigration rouler à vélo et c’est une très bonne chose", a déclaré hier le ministre bruxellois de la Mobilité Pascal Smet (SP.A) à l’issue du dimanche sans voiture.

De manière générale, il estime que cette 16e édition a remporté un franc succès. "La journée s’est déroulée sans aucun incident majeur. Il y avait moins de voitures circulant dans le centre. Les gens ont pris possession de l’espace public et ils étaient très relax. Je trouve d’ailleurs que l’on retrouve depuis quelques semaines une ambiance conviviale à Bruxelles. Les gens reprennent espoir malgré une année difficile marquée par les attentats."

Le socialiste dit avoir été interpellé à de nombreuses reprises par des citoyens qui l’ont interrogé sur la possibilité de multiplier les Dimanches sans voiture, qui n’ont lieu qu’une seule fois par an. "C’est vraiment ce qui m’a frappé cette année. Je pense que c’est un débat que l’on doit ouvrir avec le gouvernement, le Parlement, les communes et l’associatif. Plusieurs variantes sont possibles: on peut le faire sur tout le territoire régional ou seulement dans certains quartiers", a déclaré Pascal Smet, qui précise qu’il pourrait, par exemple, y avoir un dimanche sans voiture par saison.

La 16e édition de la journée sans voiture s’est clôturée par une note festive sur la place Poelaert. Des milliers de personnes sont venues se trémousser sous le chapiteau au son des DJ. Ils étaient toutefois moins nombreux que l’an dernier dans la Tunnel Party organisée dans la pénombre du tunnel Porte de Namur. "L’an prochain, on reviendra avec un lieu vraiment original comme le tunnel", promet d’ores et déjà le ministre Smet.