Le PTB Bruxelles dévoile des posts Facebook inadmissibles d'Alain Van Nieuwenborgh. La section bruxelloise de la N-VA a réagi : il est exclu.

Alain Van Nieuwenborgh, 15e sur la liste N-VA à la Ville de Bruxelles est exclu dpar la section bruxelloise de la N-VA. En cause, des propos racistes tenus sur son profil Facebook.

En substance, le candidat déclarait ainsi, le 1er juillet : "Ouf, bientôt la fin du bien nommé festival Couleur Café : les habitants de Laeken-Nord (oserais-je dire Les Hauts de Laeken ?) seront heureux de pouvoir dormir en paix ! Je dis bien nommé car en fonction des sonorités typiquement nègres (tambours et autres beuglements), j'invite les organisateurs à aller dorénavant polluer d'autres coins de Belgique : la berme centrale de l'autoroute E19 Bruxelles-Anvers me semble tout indiquée."

Autre post plus que tendancieux : "Expérimentations scientifiques : qu'on laisse les animaux en paix et qu'on utilise les criminels en prison : c'est un réservoir inépuisable et au moins ce sera un moyen de payer leurs dettes envers la société. Qu'on commence par Dutroux, Fourniret et autres tarés..."

"Après le collaborateur personnel de Johan Van den Driessche (tête de liste N-VA à la Ville de Bruxelles) qui est membre de l'organisation fasciste Schild En Vrienden, nous découvrons aujourd'hui des propos nauséabonds d'un autre candidat sur la liste N-VA à Bruxelles-Ville. Ça commence à faire beaucoup de casseroles pour la NVA à Bruxelles. Les expériences scientifiques sur des humains rappellent les heures les plus sombres de notre histoire", s'indigne la tête de liste PTB à la Ville de Bruxelles, Mathilde El Bakri. "Certains n'excluent pas une alliance avec la NVA à Bruxelles. Il est temps maintenant de dire stop. Les libéraux et démocrates chrétiens vont-ils tolérer ça en s'alliant avec la N-VA après les élections ?"

Contactée, la N-VA avait prévu un entretien cet après-midi avec le candidat. "Nous devons en discuter avec lui afin de prendre une décision par rapport à la liste mais, au regard de ce que nous avons vu sur Facebook, c'est en effet inacceptable !" Confirmation : Alain Van Nieuwenborgh vient d'être exclu par la section bruxelloise du parti présidé par Bart De Wever.