Sortie Resto: la DH a testé Chez Jacques au centre de Bruxelles

Bruxelles

Très longtemps, quai aux Briques, le nom d’Argoud était lié à l’Huîtrière et au Vistro. Jean-Michel y accueillait les clients avec gentillesse et jovialité. Ayant revendu ses affaires, il peut désormais compter sur ses enfants pour poursuivre l’aventure dans le quartier. En décembre 2015, Adrien et Jean-Philippe ont repris Chez Jacques, vieux bistrot bruxellois aussi situé quai aux Briques et fermé depuis quelques années. "On n’a quasiment pas changé le décor", confie Jean-Philippe. "On a juste déplacé les peintures naïves qu’on a pendues dans le couloir d’entrée et changé le sol, mis des carrelages, des miroirs mais nous avons souhaité garder le cachet ancien, avec les lambris, les petites nappes vichy noir et blanc."

(...)

