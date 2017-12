Dans le Nord-Ouest de Bruxelles se nichent quelques adresses gastronomiques qui ne bénéficient que rarement d’un coup de projecteur. À deux pas du restaurant de Jean-Pierre Bruneau, étoilé qui tirera bientôt sa référence, Chez Soje n’a peut-être pas eu les honneurs du prestigieux guide, mais cet établissement n’en sert pas moins une cuisine de brasserie qui ravit les habitués depuis des lustres, même si Solange, l’ancienne patronne, n’a pas fait que laisser son nom en héritage.

Ici, on perpétue la tradition d’une cuisine authentique, axée sur les produits de saison. Le congélateur ne sert qu’à conserver les crèmes glacées ! Comprenez que, dans l’assiette, ne figurent que des produits frais. Selon son inspiration, le chef élaborera sa carte autour des grands classiques belges et français, parfois revisités de manière audacieuse. Pour le poisson, il se fie à l’arrivage journalier, garantissant ainsi la plus grande fraîcheur.

Dans les incontournables, on retrouve les croquettes (fromage, homard, crevettes, volaille). Des entrées où scampis à la diable ou encore foie gras s’invitent également, à des prix défiant toute concurrence (entre 10 € et 16 €).

En plat, la part belle est souvent faite aux abats. Amoureux du genre, vous ne serez pas déçus. Côté viande, l’incontournable entrecôte irlandaise est un must (24 €). Mais vous pouvez tout aussi bien vous contenter d’un pain de viande et stoemp (16 €) ou d’un plat de poisson (entre 20 € et 28 €).

On vous recommande aussi le menu au rapport qualité-prix parfaitement étudié (35 €) qui vous laisse le choix entre 4 ou 5 entrées et autant de plats, avant de terminer par un dessert à la carte (ou plutôt au tableau).

Pour arroser le tout, choix entre vins sélectionnés auprès de "vignerons amoureux de leur métier et de leur terroir" ou bières, belges bien sûr, allant de la pils à la spéciale en passant par une belle variété d’artisanales.





INFOS:

- Avenue de Jette, 85 1090 Bruxelles

- Tél. : 02/427.55.52 www.chezsoje.be