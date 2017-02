La Ville de Bruxelles n'interférera pas dans la partie de poker entre le promoteur du projet de stade national, Ghelamco, et le RSC Anderlecht, a affirmé le Premier échevin de la Ville de Bruxelles, Alain Courtois.

M. Courtois était interrogé par plusieurs conseillers communaux de l'opposition sur les derniers développements liés au projet de stade national, notamment sur les menaces d'Alain Courtois de fermer le parking C si la commune de Grimbergen maintient son refus de solliciter la suppression administrative du chemin vicinal qui n'existe plus sur le terrain.

Sous des angles d'attaques différents, Fabian Maingain (DéFI), Joëlle Milquet (cdH), Marie Nagy (Ecolo) et Johan Vanden Driessche (N-VA) se sont retrouvés sur un point: la progression difficile du dossier tient, selon eux, à la précipitation avec laquelle le collège s'est engagé dans un projet coûteux, sans garantie de le voir aboutir.

Pour Alain Courtois, la menace de fermer le parking C en guise de représailles au refus de Grimbergen de requérir la suppression du chemin vicinal ne constituait autre chose qu'une réponse "à de l'absurde par de l'absurde", mais guère plus.

"Le jeu de poker entre le Sporting d'Anderlecht et Ghelamco n'est pas celui de la Ville. Il faut d'abord régler le problème du chemin vicinal et ensuite de la demande de permis de bâtir", a-t-il ajouté.

Au passage, l'échevin libéral s'en est pris au conseiller N-VA Johan Vanden Driessche, "roi du bal masqué en représentation pour d'autres", a-t-il commenté, faisant allusion aux relations qu'il prête à l'élu avec certains protagonistes privés de la saga.

De son côté, le bourgmestre Yvan Mayeur à une nouvelle fois rappelé à l'opposition DéFI, cdH et Ecolo, l'appui de leurs formations au projet de stade sur le parking C au niveau régional. Qui plus est, le cdH et Défi ont souscrit au Plan Régional de Développement Durable lequel prévoit explicitement que la Région "poursuivra les négociations utiles en vue de la concrétisation" du projet de stade à dimension internationale sur le site du parking C, a-t-il dit.