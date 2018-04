Près de 200 objets dont de très nombreux costumes sont à découvrir.

Qui ne connaît pas Star Wars ? Même si certains – est-ce encore possible ? - n'ont jamais vu un épisode de la saga culte imaginée par George Lucas, tout le monde en a un jour entendu parler. Le phénomène est planétaire et s'invite régulièrement dans les différents médias, qu'ils soient dédiés au cinéma ou bien plus grand public. On ne compte plus non plus les expositions qui se succèdent depuis des années avec plus ou moins de réussite mais toujours de nombreux visiteurs.

À partir de ce lundi 2 avril, le Palais 2 de Brussels Expo accueillera l'une d'entre-elles: Star Wars Indentités. C'est l'occasion de découvrir de nombreuses pièces qui ont été utilisées dans le cadre des tournages des films de ce qu'on peut volontiers appeler une série étant donné le nombre d'épisodes tournés et à venir, sans oublier les spin-off qui se multiplient depuis que Disney a mis la main sur l'univers de George Lucas.

La particularité de cet événement qui sera accessible jusqu'au 2 septembre, c'est que vous en serez le héros. Grâce à un bracelet électronique et à une dizaine de bornes, vous êtes invités à créer votre propre personnage sur base de ceux existant dans les films. Les adolescents s'en donneront à coeur joie et les autres se laisseront facilement prendre au jeu. Et ne croyez pas que tout le monde choisi de s'opposer au côté obscur de la Force...

Comme toute exposition qui se doit, les visiteurs auront aussi le loisir de découvrir des pièces authentiques issues des archives de Lucasfilms. Au total, près de 200 objets dont de très nombreux costumes. L'impression Dark Vador, évidemment. Mais aussi les Stormtroopers, R2-D2 et son comparse C-3PO, le redoutable Boba Fett, les étranges Jawa ou encore l'incontournable et mythique bikini porté par Carri Fisher lorsqu'elle a interprété la princesse Leia emprisonnée dans le palais de Jabba le Hutt.

Les fans les plus acharnés de La guerre des étoiles seront aussi ravis de découvrir les travaux préparatoire ayant mené à la création de nombreux personnages. Saviez-vous qu'à l'origine, Luke Skywalker devait être une femme ? Que Chewbacca ressemblait plus à un bon gros toutou qu'à un impressionnant Wookie. Ou encore que les modèles ayant servi à imaginer Yoda étaient des nains de jardin ? C'est que révèle les nombreux documents d'archives exposés.

Autre incontournable de Star Wars Indentités : la galerie des vaisseaux spaciaux. Indissociables de l'univers de la saga, ils trônent tous dans une longue vitrine. Il y a là le fleuron de la flotte impériale : le Star Destroyer et son armada d'étranges chasseurs et intercepteurs X1 et TIE, l'un des deux seuls modèles de croiseur stellaire Mon Calamari jamais construits (alors que dans la série, ils représentent une flotte entière attaquant l'Étoile de la mort…), un chasseur stellaire X-Wing représentant les troupes rebelles, etc. Et bien sûr, dans une vitrine séparée, le célèbre Faucon Millénium de Han Solo.

Elles ne sont pas immenses mais les détails de chacune de ces maquettes sont remarquables. On imagine tout de suite le rendu à l'écran. Seul petit regret, les maquettes les plus grandes ne sont pas du voyage. On avait pu les voir voici dix ans à Tour & taxis lors de Star Wars, The Exhibition. On avait pu alors constater toute la créativité des équipes travaillant avec George Lucas. Les vaisseaux, notamment le chasseur X-Wings, étaient fabriqués avec des planches de bois, des accessoires courants comme des bouts de gouttière, du papier aluminium. De près cela faisait sourire, mais de loin l'effet était bluffant.

Ce génie des collaborateurs du réalisateur, on peut tout de même le découvrir à travers les différents droïdes exposés dans le Palais 2 de Brussels Expo. Plusieurs exemplaires grandeur nature ayant servi de modèles pour les équipes chargées des séquences d'animation sont exposés. On a l'impression que quelques morceaux de bois sculptés et polis associés à des éléments mécaniques provenant de simples voitures ont été utilisés pour les fabriquer. C'est assez étonnant. On aurait presque envie de s'y essayer dans son garage ou son atelier.

En revanche, ne cherchez pas la maquette de l'Étoile de la Mort. Son état est, paraît-il, tellement fragile qu'il n'est plus possible de la transporter. Il faudra donc se rendre à Los Angeles pour la voir dans le futur musée que George Lucas va faire construire pour 1 milliard de dollars… En mauvais état également, Jabba le Hutt a, lui, tout de même fait le déplacement à Bruxelles. Enfin, disons qu'une partie de lui a fait le voyage. Car il ne reste de l'espèce de limace géante peu avenante que les yeux. Tout le reste a été réduit en poussière avec le temps… Surprenant.