Chaque année, la Stib récompense les collaborateurs à l’origine de projets novateurs bénéfiques pour l’entreprise (voir ci-contre). Cette année, le prix de l’Eurêka a été attribué à Mula Calogero. En charge de la maintenance des voies de tram depuis trois ans, ce collaborateur s’est distingué des autres participants avec son projet baptisé Greenway, qui doit permettre de verduriser les voies de tram à moindre coût.

Son idée est née d’un constat simple : l’absence de verdure sur les voies de tram entraîne davantage d’incivilités. "Si on ne plante rien du tout autour des rails, il y a des mauvaises herbes qui colonisent progressivement le ballast. Cela donne un effet négligé et on remarque que cela ne donne pas envie aux usagers de respecter le site", indique Mula Calogero.

Les pesticides étant interdits en Région bruxelloise, les équipes de la Stib ont tenté plusieurs méthodes naturelles, dont l’eau bouillante, pour se débarrasser des mauvaises herbes. Mais celles-ci ont été jugées peu efficaces. L’autre solution consistant à planter du gazon permet de répondre à une demande de la Région qui souhaite verduriser davantage les voies de tram. Par contre, cela représente un coût d’entretien important puisque les herbes doivent être régulièrement fauchées pour ne pas gêner le passage du tram.

Après de longues recherches, Mula Calogero et son responsable ont trouvé la plante idéale à faire pousser sur le ballast : il s’agit du sédum, une plante très résistante qui peut survivre sur un substrat très pauvre et qui permet de réduire la pousse d’autres végétaux non désirés. Qui plus est, cette plante qui ne se développe pas beaucoup en hauteur ne doit pas être tondue !

"On retrouve notamment le sédum sur les toitures végétales où il n’est pas toujours évident de monter avec sa grosse tondeuse. Celui-ci résiste à toutes les températures en changeant simplement de couleur en fonction des saisons. Nous avons testé plusieurs variétés sur un tronçon pour voir ce que cela donne", indique le collaborateur de la Stib.

Le sédum planté depuis le mois de juin sur une portion de la ligne 82 à proximité de la gare de l’Ouest donne l’impression que les trams circulent sur un tapis de verdure. Ayant réussi à convaincre un jury composé des membres de la direction de la Stib de la pertinence de son idée, Mula Calogero pourra poursuivre le projet Greenway. En 2018, un second tronçon situé sur une ligne avec un plus grand passage sera verdurisé à l’aide de cette plante miracle.