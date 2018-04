La semaine passée, la Stib annonçait sa dernière proposition : offrir une prime de 500 euros brut, soit environ 330 euros net, aux employés qui réussiraient à recruter des femmes. En effet, l’entreprise fait face, et ce depuis toujours, à une véritable pénurie de femmes. Aujourd’hui, neuf employés sur dix sont des hommes. La Stib aimerait passer d’une femme sur dix à une femme sur huit parmi son personnel.

Mais d’après la gent féminine qui travaille à la Stib, la société des transports publics prend le problème du mauvais côté. Elle devrait d’abord se poser la question : pourquoi les femmes ne veulent-elles pas travailler pour la Stib ? "Pourquoi utiliser de l’argent pour racoler, au lieu d’améliorer ? Je ne comprends pas, déplore Marie (nom d’emprunt), conductrice de tram à la Stib depuis cinq ans. Il y a tellement de choses à faire avec cet argent : des garderies, des horaires mieux adaptés pour les jeunes mères, etc."

En effet, si la proposition n’a pas encore été acceptée, elle fait déjà réagir certaines conductrices qui se disent insultées par une telle initiative. "On n’est pas de la marchandise ! Pour moi, échanger de l’argent contre des femmes, ça frôle le proxénétisme. Nous ne sommes pas des instruments qui leur permettraient d’avoir bonne conscience, embraye Coline, collègue de Marie qui témoigne, elle aussi, sous couvert d’anonymat. Rien que le fait de suggérer une telle idée, c’est hilarant. Avant d’engager des femmes, ils devraient faire en sorte que les conditions soient bonnes pour nous aussi, comme prévoir des sanitaires privés et adaptés aux femmes. Ils devraient prévoir des crèches aussi, parce que c’est extrêmement difficile d’avoir des enfants avec un métier comme le nôtre", poursuit-elle.

Enfin, Chloé (nom d’emprunt), une troisième conductrice engagée il y a un an et demi et fervente défenseuse de la condition des femmes dans le métier estime qu’il faut que ça bouge : "S’il n’est pas facile tous les jours d’être une femme dans un secteur d’hommes comme celui de la Stib, j’aime mon métier et il faut que ça bouge. Il faut que les gens se rendent compte de l’inconfort dans lequel on vit parfois. Les uniformes, les horaires, les sanitaires ne sont pas adaptés aux femmes. Le problème de cette proposition, c’est qu’elle ne s’attaque pas au fond du problème. Les femmes ne vont pas rester si la situation reste la même."