Le dimanche 21 janvier, vers 16h20, une Bruxelloise âgée de 69 ans a lourdement chuté dans un escalator de la station de métro Etangs noirs à Molenbeek, relatent nos confrères de la RTBF.

Résultat : onze points de suture au niveau de l'arcade sourcilière gauche, deux poignets cassés, une fracture au sternum et six mois d'hospitalisation. La Stib, de son côté, décline toute responsabilité.

"Après avoir descendu trois marches, la machine a déraillé. L'escalator a eu deux ou trois à-coups très brutaux et je suis tombé", explique-t-elle. Elle a alors littéralement dévalé les escalators. "J'avais l'impression d'avoir perdu mes bras. Tous mes vêtements étaient en sang."

La victime a ensuite été emmenée vers les cliniques Saint-Jean où le diagnostic a été prononcé. "Comme je ne pouvais plus utiliser mes membres, j'étais incapable de me nourrir seule, de me laver, d'aller aux toilettes. J'ai dû compter sur l'aide de mes proches et de l'équipe médicale. Comme je vis seule et que je ne pouvais pas rentrer chez moi, au final je suis resté six semaines à l'hôpital", explique-t-elle à la RTBF.

De son côté, la Stib a expliqué que l'escalator s'est arrêté suite à la présence de petits cailloux dans les peignes. "La jurisprudence a estimé dans des cas similaires que la responsabilité de la Stib n'est pas engagé. L’escalator n’étant pas vicié du fait que le système d'arrêt d'urgence qui en fait partie, s’est enclenché. Par ailleurs, les usagers des transports en commun sont, comme toute personne empruntant un espace public, les premières garantes de leur propre sécurité. Dans ce cadre les usagers doivent se tenir fermement à la main courante, et tenir compte des avertissements présents sur les pictogrammes placés de manière visible sur chaque escalator pour inviter les passagers prudents et avisés de se tenir aux mains courantes", précise la porte-parole.